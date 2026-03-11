La richiesta di Greta a Roberto ha lasciato spiazzati molti spettatori di Un posto al sole. La donna ha chiesto al suo ex di occuparsi di Cristina, giustificando la decisione con un momento particolarmente difficile e con il bisogno di stare un po’ da sola.

Parole che, però, sono sembrate subito poco chiare. Roberto non ne è apparso convinto, e lo stesso vale per il pubblico, che non ha risparmiato critiche al personaggio. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 marzo, infatti, rivelano che dietro questa scelta si nasconde un motivo molto più preciso: Greta ha un altro uomo nella sua vita.

Roberto Ferri tra la tensione con Cristina e i sospetti su Greta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il rapporto tra Roberto e Cristina continuerà a peggiorare. In preda allo sconforto, la ragazza si legherà sempre più a Leo, il giovane che Ferri non ha mai visto di buon occhio e questo sarà causa di un ennesimo scontro tra padre e figlia.

Spinto dalla difficoltà di gestire Cristina, Roberto proverà allora a rivolgersi ancora una volta a Greta, mettendola al corrente dei problemi sempre più seri che sta affrontando. Tra i due ci sarà un riavvicinamento, ma Greta non farà alcun passo indietro sulle due decisioni, rafforzando i dubbi sulle vere ragioni del suo comportamento.

Sempre più chiaramente, infatti, emergerà l’idea che dietro le sue scelte non ci sia soltanto il dolore per la morte di Edoardo Nappi, ma una verità ben più complessa.

La gelosia di Marina

Per Cristina i prossimi giorni non saranno affatto semplici. Il rapporto con il padre continuerà a essere segnato da fratture profonde, mentre l’assenza prolungata di Greta finirà per accentuare ancora di più il senso di smarrimento della ragazza. Senza un vero punto di riferimento materno e con un padre che fatica a trovare il modo giusto per starle accanto, Cristina si ritroverà a vivere un momento di grande difficoltà.

A rendere la situazione ancora più delicata ci sarà anche Marina, che non riuscirà a nascondere la propria insicurezza nei confronti di Greta, aggiungendo così un nuovo motivo di tensione al già fragile rapporto con Ferri.

Un posto al sole, svelato il segreto di Greta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole emergerà poco alla volta che Greta nasconde un segreto. Nel corso degli episodi saranno disseminati diversi indizi, tra telefonate sospette, momenti di ansia e atteggiamenti sempre più ambigui, fino a quando la verità non verrà a galla. Greta ha un altro uomo, una relazione iniziata quando nella sua vita c'era ancora Edoardo Nappi.

Il suo arrivo, però, non sembra destinato a incidere soltanto sul piano sentimentale. Proprio come accaduto con Gennaro Gagliotti, anche questo misterioso nuovo personaggio potrebbe ritrovarsi coinvolto in trame legate al mondo degli affari, aprendo scenari del tutto inediti nelle dinamiche dei cantieri.

C'è poi un dettaglio da non sottovalutare. Il nuovo personaggio maschile, descritto come una figura dal forte fascino e dal grande potere seduttivo, non è ancora mai apparso in scena ma, a quanto pare, già stato nominato in passato. Se così fosse, si tratterebbe di qualcuno che il pubblico ha già sentito evocare nei dialoghi e che soltanto adesso starebbe per prendere forma davvero.