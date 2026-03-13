Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 20:50, promettono una settimana ricca di tensioni e colpi di scena tra matrimoni imminenti, segreti svelati e rapporti familiari sempre più fragili. Al centro della scena ci saranno l’avvicinamento tra Maurizio e Manuela alla vigilia delle nozze con Niko, il difficile rapporto tra Cristina e il padre Ferri, il mistero legato a Greta e le insicurezze di Ida e Diego. Nel frattempo, Damiano si trova alle prese con una nuova pista che potrebbe condurlo alla misteriosa donna della banda di ladri, mentre Mariella si ritrova, suo malgrado, a essere la confidente di Massaro, sollevando interrogativi sulla natura degli uomini che la circondano.

Maurizio e Manuela: un incontro che fa tremare le certezze

Con il matrimonio con Niko ormai alle porte e la seduta di laurea che incombe, Manuela si trova a vivere giorni pieni di ansia e aspettative. Proprio in questo momento delicato, l’incontro con Maurizio si fa sempre più frequente e significativo. I due instaurano una complicità inaspettata: Manuela trova in Maurizio una presenza piacevole e rassicurante, capace di distrarla dalle pressioni che sente addosso. Ma la presenza costante di Maurizio al Vulcano non passa inosservata e c’è chi inizia a domandarsi chi sia davvero quest’uomo che ruota intorno alle sorelle Cirillo. I preparativi per le nozze e la laurea si intrecciano così a un filo di incertezza e curiosità, lasciando presagire che il giorno tanto atteso potrebbe riservare sorprese impreviste.

Nel frattempo, Massaro cerca di giustificarsi con Mariella, che rimane colpita dalle sue parole, mentre Sasà resta convinto che si tratti solo di una recita senza valore.

Ferri, Greta e Cristina: segreti, tensioni e fragilità familiari

La situazione in casa Ferri si fa sempre più tesa: il rapporto tra Roberto e Cristina è al minimo storico, un confronto acceso davanti a Marina mette in luce quanto sia profonda la frattura tra padre e figlia. Marina stessa, spettatrice impotente, fatica a trovare un punto d’equilibrio. La vera incognita, però, rimane Greta: la sua assenza pesa moltissimo su Cristina, che si sente smarrita e senza punti di riferimento. Ferri, sempre più preoccupato, decide di parlare direttamente con Greta, che sembra nascondere qualcosa di importante.

L’insicurezza di Marina cresce giorno dopo giorno, mentre Ferri si trova costretto a gestire anche la fragilità emotiva di chi gli sta accanto. Nel frattempo, le tensioni tra Ida e Diego rischiano di sfociare in una crisi irreversibile, con Diego che sospetta che Ida stia valutando un grande cambiamento nella sua vita. Raffaele e Ornella osservano con apprensione le difficoltà che la giovane coppia sta attraversando, mentre nuove ombre si profilano all’orizzonte.

Damiano sulle tracce della banda, Mariella confidente di Massaro

Mentre la vita sentimentale dei protagonisti si complica, sul fronte investigativo Damiano sembra finalmente aver trovato una pista promettente nella sua caccia alla banda di ladri: una donna misteriosa potrebbe essere la chiave per fare chiarezza su una serie di colpi che hanno agitato la città.

Ma Damiano dovrà anche gestire le continue provocazioni di Grillo, che non perde occasione per metterlo in difficoltà. Eduardo, dal canto suo, si ritrova davanti a una scelta difficile, combattuto tra il desiderio di cambiare vita e le tentazioni del passato. Intanto Mariella, che tiene nascosto a Guido e Bice il rapporto con Massaro, si interroga sempre di più sul mondo maschile, diventando il punto di riferimento di un uomo che cerca redenzione, ma che viene visto con sospetto da Sasà. Alberto, invece, sembra sempre più ossessionato da Anna, incapace di lasciarsi alle spalle ciò che è stato.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’episodio andato in onda venerdì 13 marzo, Manuela era sempre più agitata per i preparativi del suo imminente matrimonio con Niko, mentre una persona misteriosa che conosce bene le gemelle Cirillo sembrava intenzionata a riavvicinarsi alle loro vite.

Marina, preoccupata per il malessere di Cristina, aveva chiesto aiuto a Filippo e Serena per sostenere la ragazza, ancora triste e abbattuta dopo le recenti tensioni familiari. Ferri, dal canto suo, aveva ideato una strategia per tentare di ricucire il rapporto con la figlia. Nel frattempo, Giulia si era trovata a dover spiegare a Clara e Rosa le ragioni del suo comportamento, dopo un acceso confronto con Eduardo al Centro ascolto. Proprio Eduardo, infine, sembrava nuovamente attratto da una tentazione pericolosa, lasciando presagire che le sue lotte interiori non fossero ancora concluse.