Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 23 al 27 marzo 2026 rivelano nuovi sviluppi nella complessa situazione che coinvolge Greta e Roberto Ferri. Dopo il suo ritorno, la donna continuerà a mostrare atteggiamenti ambigui che finiranno per creare tensioni all’interno della famiglia.

Dietro il suo comportamento, infatti, sembra nascondersi qualcosa di più profondo: un segreto che potrebbe avere conseguenze importanti per Roberto e per la giovane Cristina.

Un posto al sole: Greta e gli atteggiamenti sospetti

Nelle prossime puntate Greta continuerà a muoversi con una certa discrezione, ma alcuni suoi comportamenti inizieranno a destare sospetti.

Telefonate, assenze e scelte poco chiare porteranno chi le sta vicino a interrogarsi su cosa stia realmente accadendo.

La donna, stando agli spoiler, apparirà distante e concentrata su qualcosa che non vuole condividere, alimentando così dubbi e tensioni.

Secondo le anticipazioni, infatti, Greta nasconderebbe una verità importante che potrebbe cambiare gli equilibri familiari.

Il rapporto con Roberto sempre più complicato

A risentire maggiormente di questa situazione sarà Roberto Ferri, che continuerà a vivere un rapporto difficile con Greta. L’uomo farà fatica a comprendere le sue scelte e il suo atteggiamento sempre più sfuggente.

La mancanza di chiarezza rischierà di creare nuove tensioni tra i due, proprio in un momento in cui sarebbe necessario trovare un equilibrio per il bene di Cristina.

Cristina al centro della situazione

Anche Cristina sarà inevitabilmente coinvolta in questa vicenda. Le scelte di Greta e il suo comportamento ambiguo potrebbero avere ripercussioni sulla serenità della ragazza, già segnata dagli eventi recenti.

Il clima familiare diventerà quindi sempre più delicato, con il rischio che le tensioni tra gli adulti finiscano per pesare anche su di lei.

Un segreto destinato a emergere

Le anticipazioni dal 23 al 27 marzo suggeriscono che il mistero che circonda Greta sarà uno degli elementi centrali della trama. La presenza di una possibile relazione nascosta o di un legame con qualcuno del passato potrebbe infatti venire alla luce, cambiando radicalmente la situazione.

Le prossime puntate di Un posto al sole mostreranno se Roberto riuscirà a scoprire la verità oppure se Greta continuerà a mantenere il suo segreto ancora per molto.