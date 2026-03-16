Le anticipazioni di Un posto al sole, celebre soap opera italiana, nella settimana che va da lunedì 23 marzo a venerdì 27 marzo 2026 vedrà svelare il segreto di Greta. Ha un altro uomo, una persone che non è ancora comparsa nella soap. Intanto tra Roberto e Cristina ci saranno nuovi disguidi e emergeranno ulteriori criticità.

Un posto al sole, svelato il segreto che attanaglia Greta

Nella prossima settimana, la protagonista principale sarà senza dubbio Greta Fournier. La donna, da tempo, si comportta in un modo un po' strano. Recentemente ha chiesto a Roberto di stare vicino a Cristina, poiché lei ha bisogno di pensare un po' a sé stessa.

Ciò ha reso Roberto molto inquieto: le sue contraddittorietà aumentano i sospetti in Roberto. L'uomo teme che, oltre la dolore per la perdita di Edoardo, la donna nasconda un segreto molto più profondo.

Inizialmente, Greta e Roberto sembravano essersi riavvicinati, ma in realtà la situazione è molto più complicata e, adesso, sta venendo a galla. La Fournier ha un altro uomo, che viene descritto come brillante e seducente. Si tratta di un uomo che non è ancora comparso, ma di cui si è già ampiamente parlato nel corso della soap opera.

Roberto e Cristina ai ferri corti

Nel frattempo, anche il rapporto tra Cristina e Roberto si sta incrinando. La donna, alla quale manca sempre di più la madre, si confida con Leo, un giovane che, però, non piace affatto a Roberto.

Per questo motivo, i due litigheranno e Roberto cercherà nuovamente di coinvolgere Greta, sperando che questo possa migliorare la loro situazione, ma invano. Marina non può più far a meno di mostrare quanto sia ormai gelosa di Greta. Roberto, infatti, si è troppo riavvicinato alla ex a suo avviso e questo la fa stare molto male.

Parallelamente, la situazione tra Diego e Ida è sempre più complicata. I due sono sempre più lontani. Oltre ai loro problemi interni, le dinamiche della coppia saranno scosse da un nuovo arrivo nella vita dell'uomo: si tratta di Lorenza, la nuova cameriera che lavora nella caffetteria. Diego inizierà a confindarsi con Lorenza e ciò porterà luogo a fare delle riflessioni sul suo rapporto con Ida.

Inizialmente sembra solo un'amicizia, ma è destinata, con tutta probabilità, a diventare qualcosa di più. I genitori di Diego si accorgono del momento di turbamento che sta vivendo il figlio e lo vorrebbero aiutare, ma non sanno come.