Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20:50, metteranno in evidenza una crescente agitazione all’interno della famiglia Ferri. Le anticipazioni rivelano che la tensione tra Roberto e Cristina continuerà ad aumentare, complice la frequentazione della ragazza con un gruppo di amici considerati poco affidabili, un elemento che finirà per deteriorare ulteriormente il loro rapporto. A complicare il quadro interverrà Greta, la cui presenza apparirà sin da subito ambigua: la donna sembrerà infatti custodire un segreto, alimentando i dubbi di Roberto e aggiungendo un ulteriore livello di incertezza alla situazione già delicata.

Nel frattempo, anche Marina inizierà a mostrare segni di insicurezza, turbata dalle tensioni familiari e sempre più in ansia per un equilibrio che sembra vacillare giorno dopo giorno.

Roberto e Cristina sempre più distanti: l’intervento di Greta spiazza Ferri

Nelle prossime settimane assisteremo a un crescendo di scontri tra Roberto e sua figlia Cristina. La ragazza, sempre più attratta dalla compagnia di Teo e dei suoi amici, farà perdere la pazienza al padre, che non riuscirà più a gestire la situazione. Dopo l’ennesimo litigio, Ferri deciderà di rivolgersi a Greta, convinto che la madre possa aiutarlo a riportare un po’ di equilibrio nella vita della figlia. La risposta della Fournier, però, lo lascerà senza parole: Greta apparirà distante, evasiva, quasi più assente di lui.

E soprattutto, si dirà non pronta a riaccogliere Cristina in casa. Un atteggiamento inatteso che farà sorgere nuovi dubbi sulle sue reali intenzioni e sul motivo di tanta freddezza.

Il mistero di Greta e le insicurezze di Marina

Il comportamento enigmatico di Greta farà intuire che dietro la sua distanza si nasconda qualcosa di più profondo. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano ancora di cosa si tratti, lasciando intendere che per scoprire la verità sarà necessario attendere la messa in onda su Rai 3. Nel frattempo, il ritorno di Greta nella vita di Roberto riaccenderà vecchie ferite in Marina. La signora Ferri, che in passato ha sofferto molto a causa della presenza di Greta, inizierà a guardare con crescente sospetto ogni suo gesto. La tensione in casa Ferri aumenterà quindi ulteriormente, promettendo sviluppi destinati a tenere il pubblico con il fiato sospeso.