La nuova stagione di Un posto al sole ha già riservato diverse novità, tra ritorni, recasting e colpi di scena, ma le sorprese non sembrano affatto finite. Nelle prossime puntate di Upas è infatti atteso il ritorno di un personaggio assente da tempo, che farà felici molti fan della soap opera partenopea.

A tornare a Palazzo Palladini sarà Bianca Boschi, come annunciato dalla stessa Sofia Piccirillo sui suoi profili social. Per il momento, invece, non è previsto alcun rientro per i suoi genitori nella fiction, Franco e Angela.

L'addio della famiglia Boschi

Sono ormai passati due anni e mezzo dall’addio di Franco a Un posto al sole. La sua decisione ha spinto gli sceneggiatori a far uscire di scena anche Angela e la piccola Bianca, e così la famiglia Boschi ha lasciato per sempre Palazzo Palladini per iniziare una nuova vita in Sicilia.

Da allora Franco e Angela non sono più tornati. Diverso, invece, il discorso per Bianca, che è rientrata per alcune puntate in occasione della Pasqua del 2024. In quell’occasione la giovane Boschi non è rimasta a lungo, ma abbastanza per far prendere una piccola cotta al piccolo Manuel.

E...in questo ritorno sono grata ad ogni singolo abbraccio, ad ogni sguardo incrociato ad ogni sorriso che mi ha accolta facendomi sentire finalmente a casa, si !

Perché in fondo avevo solo 8 anni quando la vita mi ha regalato la grande famiglia di Upas e c'è poco da fare...te la porti dentro per sempre.

Il futuro di Bianca

Per il momento non è ancora chiaro se Bianca resterà a lungo o se la sua sarà soltanto una breve apparizione, come già successo in passato. L’assegnazione di un camerino, però, potrebbe rappresentare un primo indizio su una permanenza più stabile. Del resto, anche alla luce dei recenti recasting di Irene e Cristina, sembra che gli sceneggiatori vogliano puntare con decisione sulla linea green.

Al momento, comunque, non emergono dettagli concreti sulla trama. È facile immaginare che Bianca possa trasferirsi alla Terrazza da nonna Giulia, mentre non ci sono ancora segnali che lascino ipotizzare un ritorno dei suoi genitori.

L'annuncio di Sofia Piccirillo: "la vita mi ha regalato la grande famiglia di Upas"

"In questo ritorno sono grata a ogni singolo abbraccio, a ogni sguardo incrociato, a ogni sorriso che mi ha accolta facendomi sentire finalmente a casa" ha scritto Sofia Piccirillo sui social, lasciando trasparire un'emozione profonda e sincera.

Parole che raccontano un legame che va ben oltre il set e che affonda le radici in un'infanzia trascorsa tra i corridoi di Palazzo Palladini. "Avevo solo 8 anni quando la vita mi ha regalato la grande famiglia di Upas" ha aggiunto, ricordando come quella esperienza abbia segnato in modo indelebile la sua crescita personale e professionale. Un messaggio che si chiude con una frase capace di toccare il cuore di tutti i fan della soap partenopea. "C'è poco da fare, te la porti dentro per sempre" ha concluso, confermando quanto il mondo di Un posto al sole sappia creare legami autentici destinati a durare nel tempo.