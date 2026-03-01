Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 marzo, confermano che il rapporto tra Roberto e Cristina peggiorerà sempre di più.

La situazione precipiterà quando l’imprenditore perderà la calma e farà una scenata alla figlia davanti ai suoi amici, ragazzi che proprio non riesce ad accettare.

Un posto al sole: Cristina torna a casa ma lo scontro con Roberto è immediato

La convivenza tra Cristina e Roberto diventa sempre più complicata. Dopo il grave incidente che le ha cambiato la vita, la ragazza prova a tornare alla normalità trasferendosi a casa dei Ferri e riprendendo la routine quotidiana.

Ma la serenità è ancora lontana.

Un pomeriggio Cristina rientra con due compagni di liceo, Leo e Valentina, per studiare insieme. La loro presenza irrita subito Roberto. L’aspetto anticonformista dei ragazzi e la scelta del liceo artistico, mai condivisa dal padre, riaccendono vecchi contrasti e pregiudizi.

Upas anticipazioni: Roberto vieta le amicizie e Cristina ripiomba nel trauma dell’incidente

Sfogandosi con Marina, Roberto ammette di non fidarsi di quelle frequentazioni e arriva a vietare alla figlia di rivedere i due amici nel pomeriggio, insinuando che lo studio non sia il vero motivo dei loro incontri. Il tentativo di Leo di alleggerire la tensione peggiora solo la situazione.

Cristina incassa la decisione con amarezza, mentre Marina prova a fare da mediatrice tra padre e figlia.

Il clima familiare, però, riapre nella ragazza ferite mai rimarginate e il ricordo dei momenti precedenti all’incidente con Greta ed Eduardo torna a tormentarla.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 2 al 6 marzo: Rosa gelosa di Pino, un uomo misterioso segue le gemelle

Rosa è divisa tra Damiano e Pino e la gelosia verso il postino complica ulteriormente la situazione.

Mariella e Cerruti aiutano Bice a cercare l’amore con un’app di incontri, ma emergono sorprese.

La relazione tra Gianluca e Anna si rafforza, ma questo mette in crisi Alberto, sempre più inquieto.

Manuela sceglie l’abito da sposa, mentre una figura misteriosa osserva lei e Micaela.

Raffaele prova a riavvicinarsi a Ornella, ma il clima resta teso.

Anche Diego è in difficoltà per il rapporto complicato con Ida.

Rossella riflette sul suo futuro professionale e valuta nuove scelte per la carriera.

La malattia di Luca peggiora e lo getta in un momento di profondo sconforto.