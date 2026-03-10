Con l'imminente matrimonio tra Niko e Manuela, nelle prossime puntate di Un posto al sole si parlerà moltissimo della famiglia Cirillo. Negli episodi, attualmente in onda, è apparso un uomo misterioso che tutti hanno subito individuato come il padre delle gemelle, ma questa non è l'unica novità.

A breve ci sarà, infatti, anche il ritorno della mamma di Manuela e Micaela. Attenzione però, perché Monica Cirillo stavolta avrà un nuovo volto.

Monica Cirillo torna in scena dopo dieci anni di assenza da Upas

Il matrimonio di Manuela e Niko porterà con sé diverse sorprese.

Oltre all’arrivo del padre delle gemelle, ci sarà infatti anche il ritorno di Monica Cirillo. La madre della sposa, assente dalla soap di Rai 3 da circa un decennio, non avrà però più il volto di Mariangela D’Abbraccio.

Il ruolo è stato affidato a Francesca Nunzi, attrice nota nel panorama del cinema e del teatro italiano, vista di recente nella miniserie Morbo K. Il ritorno di Monica, insieme a quello di Maurizio Imperiali, il padre delle gemelle, già apparso in queste puntate, lascia intuire che nella famiglia Cirillo ci sarà ancora molto da chiarire prima che Manuela arrivi all’altare.

Monica e Maurizio piombano nella vita delle gemelle

Mentre Monica si prepara a riaffacciarsi nella vita delle figlie, Maurizio si muoverà nell'ombra per avvicinarsi alle sue figlie.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena offrirà a Manuela il pranzo al Caffè Vulcano per ringraziarla di averle dedicato la tesi di laurea. Mentre le due sorelle si godranno questo momento di intimità, qualcuno le spierà in segreto.

Poco dopo si aggiungerà anche Micaela, ma a un tavolo vicino siederà proprio Maurizio, da solo e con alcune fotografie delle ragazze da piccole e della loro madre. L'uomo ascolterà di nascosto la conversazione e avrà un sussulto quando sentirà le gemelle elogiare Serena per aver fatto da madre e da padre al posto suo. A un certo punto il suo sguardo incrocerà quello di Serena. Convinto di essere stato scoperto, Maurizio tratterrà il fiato, ma tirerà un sospiro di sollievo solo nel capire di non essere stato riconosciuto.

Serena potrebbe smascherare Maurizio Imperiali

I fan più attenti ricorderanno che il padre di Serena è già comparso nella soap partenopea diversi anni fa. Si trattava di Gigi Del Colle, un uomo che Serena ha conosciuto soltanto in età adulta e che poco dopo è venuto a mancare, lasciandole un'eredità con la quale ha potuto avviare il B&B Blu di Posillipo. Lui, però, era il padre della sola Serena e non delle gemelle.

Tornando a Maurizio, pare proprio che Serena lo abbia conosciuto da bambina e che conservi ancora un ricordo vago di quel volto. Quando l'uomo andrà a pagare il conto alla cassa del Vulcano, la maggiore delle Cirillo inizierà a fissarlo con insistenza. Le anticipazioni di Upas lasciano intendere che qualcuno smaschererà il padre delle gemelle, e tutto porta a credere che sarà proprio Serena la prima a riconoscerlo. Resta da capire se svelerà subito il segreto alle sue sorelle e come queste reagiranno.