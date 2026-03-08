Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta rivelano che Roberto Ferri si mostrerà sconcertato dall'atteggiamento di Greta nei confronti della figlia mentre Ornella e Raffaele continueranno a essere alle prese con il loro momento no dal punto di vista coniugale.

Intanto Ida comincerà ad attirare i dubbi e i sospetti di Diego: sembrerà palese che la ragazza stia ingannando il suo compagno e tra i due ci saranno dei momenti di forte tensione.

Roberto Ferri sconcertato: anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 marzo 2026

L'amicizia tra Teo e Cristina diventerà sempre più importante nel corso dei prossimi episodi di questa stagione di Upas mentre Roberto Ferri si ritroverà sempre più in difficoltà con Cristina.

Tra i due ci sarà l'ennesimo acceso scontro che, questa volta, porterà Roberto a mettersi in contatto con Greta la quale sembra nascondere un segreto inaspettato.

Roberto non potrà nascondere le sue difficoltà, al punto da mostrarsi sempre più sconcertato per l'atteggiamento assunto da Greta che si ostinerà a non voler far tornare la figlia a casa e così deciderà di parlare direttamente con lei per poterla affrontare.

Ida inganna il suo compagno Diego nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 16 al 20 marzo su Rai 3, inoltre, rivelano che Ida si comporterà in modo strano con Diego, quasi come se stesse nascondendo qualcosa di importante al suo compagno.

Diego noterà subito il cambio atteggiamento sospetto della sua compagna e comincerà a dubitare sul suo conto, al punto da ipotizzare che stia progettando una nuova vita lontano da lui.

Il clima tra i due, quindi, diventerà sempre più teso al punto che Ornella e Raffaele si ritroveranno costretti a dover intervenire per cercare di riportare il sereno e la calma tra i due ma, nel frattempo, dovranno affrontare anche i loro problemi di coppia che finiranno per metterli a durissima prova.

Momento di crisi anche per Alberto, sempre più provato da ciò che sta vivendo: l'uomo sembrerà impossibilitato a togliersi dalla mente Anna, per la quale sembrerà avere una sorta di ossessione.