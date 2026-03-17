Il segreto di Greta verrà a galla nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 23 al 27 marzo: la donna ha un amante.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà una new entry nella soap partenopea: Nicola Pecci interpreterà l'amante di Greta che avrà anche un ruolo negli affari. Non mancheranno le novità per Diego che si ritroverà molto vicino a Lorenza.

Cristina e Roberto saranno più sereni a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che emergeranno particolari importanti della vita di Greta. In questi giorni la donna ha chiesto a Roberto di occuparsi di sua figlia Cristina, dicendogli che ha bisogno di restare da sola.

In realtà, a turbare Greta non sarà solo il dolore per la perdita di Eduardo, ma anche la presenza di un altro uomo nella sua vita. Si svelerà, quindi, il segreto che Greta nasconde. L'amante della donna avrà un ruolo decisivo nel suo stato d'animo, perché emergerà che ha scombussolato letteralmente la vita della donna poco prima dell'incidente. Il misterioso uomo, interpretato da Nicola Pecci, avrà un ruolo importante anche per quanto riguarda gli affari. Non si esclude, quindi, che dopo Gagliotti ci sarà proprio lui a dare filo da torcere a Roberto. Nel frattempo, Roberto proverà a recuperare il rapporto con Cristina e sembrerà trovare la chiave giusta. La ragazza, infatti, apparirà più serena.

Diego e Lorenza pericolosamente vicini

Nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 marzo, Ornella spronerà Raffaele ad uscire dalla routine coinvolgendolo in una delle sue iniziative. La situazione tra Ida e Diego, invece, resterà critica e questo si ripercuoterà anche sul lavoro. Il figlio di Raffaele avrà i nervi a fior di pelle e se la prenderà con la povera Lorenza che arriverà in ritardo. Dopo un primo scatto di rabbia, però, Diego si avvicinerà pericolosamente alla ragazza. Infine, i preparativi per le nozze di Manuela e Niko proseguiranno a ritmo spedito e ci sarà anche l'arrivo di Monica. Quest'ultima sarà pronta a benedire gli sposi, ma non sarà l'unica presenza speciale. Tra i banchi della chiesa, infatti, ci sarà anche il padre delle gemelle che in ogni caso preferirà restare ancora in disparte.