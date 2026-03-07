Greta nasconde un segreto e questo emergerà nelle prossime puntate di Un posto al sole di marzo: non è ancora stato svelato cosa nasconde la donna che non se la sentirà di occuparsi di Cristina.

Le anticipazioni rivelano che dopo il trasferimento da Raffaele, Ida non cambierà il suo atteggiamento. La donna sarà fragile e scostante e Diego cercherà distrazioni per evadere dalla tensione.

Lo strano comportamento di Greta a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che per Cristina sarà un pessimo momento. La ragazza, dopo aver perso Eduardo che per lei è come un padre, dovrà affrontare diversi litigi con Roberto.

Quest'ultimo, infatti, non sopporterà gli amici di Cristina, a suo parere troppo disordinati e nono all'altezza di sua figlia. A questo proposito, appena Greta sarà dimessa, Roberto chiederà alla sua ex moglie di far tornare Cristina a vivere con lei. Tutto sembrerà risolto, ma ci sarà un imprevisto che scombussolerà i piani di Ferri: Greta non si sentirà pronta ad occuparsi di sua figlia. Si scoprirà che la donna nasconde un segreto, ma di cosa si tratta? Certamente la ex moglie di Roberto sarà ancora molto scossa per la perdita di Eduardo e avrà in sé vivo il ricordo degli ultimi istanti prima dell'incidente in cui litigava proprio con Cristina. A quanto pare, però, Greta nasconde altro. Le trame non rivelano quale sia il suo segreto, ma questa situazione minerà anche la serenità di Roberto e Marina che non sopporterà il ritorno di Greta nella vita di suo marito.

Tensione alle stelle a casa Giordano: Ida e Diego ai ferri corti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole di marzo, la serenità non regnerà neanche a casa Giordano. Innanzi tutto, Ida e Diego si trasferiranno a casa di Raffaele senza tenere conto dei bisogni di Ornella. La situazione, quindi non farà altro che peggiorare la crisi tra il portiere e sua moglie. Le cose non andranno meglio per Diego e Ida. Quest'ultima non dovrà più affrontare l'antipatia dei condomini, ma a quanto pare questo non basterà a farla stare meglio. Ida sarà sempre nervosa e molto fragile. Diego sentirà il bisogno di distrarsi ed evadere da quell'aria pesante che c'è in casa. Le trame si fermano qui, ma non si esclude un avvicinamento tra Diego e la nuova collega Lorenza.