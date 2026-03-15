Micaela sostituirà Manuel il giorno delle nozze nelle puntate di Un posto al sole di marzo, ma Niko si accorgerà di tutto.

Le anticipazioni rivelano che Manuela sarà in panico perché dovrà dividersi tra la laurea e il matrimonio. A risolvere il problema ci penserà Micaela, ma Niko capirà a un passo dall'altare.

Fiori d'arancio a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che il matrimonio di Niko e Manuela sarà piuttosto movimentato. Le difficoltà e l'ansia della ragazza sono già note nelle puntate andate in onda, ma con il passare del tempo rischieranno di prendere il sopravvento.

Manuela, infatti, ha fissato per lo stesso giorno sia la laure che le nozze con Niko e questo la manderà in panico. La gemella, tuttavia, avrà un'arma speciale da utilizzare: sua sorella Micaela. In passato, le due si sono già scambiate diverse volte e a quanto pare lo rifaranno. Il giorno del matrimonio, Manuela sarà impegnata con la laurea e rischierà di non fare in tempo ad arrivare in chiesa per sposare Niko. Micaela prenderà in mano la situazione, ma, quando sarà a un passo dall'altare, Niko capirà tutto. Come reagirà? Lo sposo fermerà la cerimonia o preferirà andare avanti? L'unica certezza è che non ci si annoierà. Per la grande occasione, infatti, ci sarà una riunione della famiglia Cirillo con il ritorno di Monica.

Manuela divisa tra la laurea e il matrimonio

Nelle puntate di Un posto al sole di marzo non ci sarà solo il ritorno di Monica per il matrimonio di Niko e Manuela. Nella vita delle gemelle, infatti, si riaffaccerà Maurizio, il loro padre. L'uomo è già entrato in scena nelle puntate precedenti ed è chiaro che voglia riavvicinarsi alle sue figlie. Maurizio segue il programma radiofonico di Micaela e conserva la fotografia delle gemelle da piccole. Nelle prossime puntate, l'uomo inizierà a frequentare il caffè Vulcano per avvicinarsi a Manuela, ma Serena lo riconoscerà. Pur non essendo suo padre, infatti, la sorella maggiore delle Cirillo ricorderà il volto di Maurizio. Alla fine sarà lui ad accompagnare Manuela all'altare? Per adesso la ragazza non immagina neanche un ritorno così importante nella sua vita.