Eduardo sfogherà la sua rabbia con Giulia nelle puntate di Un posto al sole di giovedì 12 e venerdì 13 marzo.

Le anticipazioni rivelano che a turbare Eduardo sarà la cattiva reputazione da criminale da cui non riesce a liberarsi. L'uomo, infatti, noterà che molti al quartiere lo considerano ancora un delinquente. Giulia, molto dispiaciuta per l'accaduto, racconterà a Clara e Rosa la tensione creatasi con Eduardo. Nel frattempo, Manuela sarà in ansia per le nozze e la laurea.

Eduardo ancora in crisi a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che per Eduardo arriverà un momento molto difficile.

Dopo aver lasciato la banda di Stella, Sabbiese sarà deciso a concentrarsi sulla sua famiglia e sul nuovo lavoro da elettricista. Presto, però, Eduardo si accorgerà che ricominciare una nuova vita non è affatto facile. Innanzi tutto, Sabbiese dovrà fare i conti con i pregiudizi della gente del quartiere e questo lo metterà di fronte a una dura realtà. Sabbiese capirà che per gli altri resta ancora un criminale e sarà preso da un momento di sconforto. A fare le spese di questa spiacevole situazione sarà Giulia che dovrà subire la rabbia di Eduardo. L'indomani, la signora Poggi, molto dispiaciuta, racconterà l'accaduto a Clara e Rosa e spiegherà loro le sue ragioni. Sabbiese, intanto, si lascerà prendere da una pericolosa tentazione e rischierà di finire ancora una volta sulla strada sbagliata.

Un nuovo personaggio in arrivo per Micaela e Manuela

Nelle puntate di Un posto al sole di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, per Roberto e Cristina sembrerà impossibile comunicare. A tentare di risolvere questo problema penserà Marina che parlerà con la ragazza e chiederà l'aiuto di Serena e Filippo per starle vicino. Nel frattempo, Manuel sarà sempre più agitata in vista del matrimonio e della laurea. Una persona che conosce le gemelle sembrerà interessata a rientrare nelle loro vite: chi sarà? Non si esclude che possa trattarsi del padre di Manuela e Micaela e che questo sia l'inizio di una nuova storyline. Infine, Ornella, ancora in crisi con Raffaele, inizierà il corso di spagnolo con un test e presto conoscerà i suoi nuovi compagni.