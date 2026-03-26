Le puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3, apriranno la settimana con le pesanti conseguenze di una Pasquetta a dir poco disastrosa. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile annunciano che nel celebre condominio di Posillipo, ciò che doveva essere una giornata di festa si trasformerà in un autentico incubo collettivo. La quiete pasquale verrà travolta da una serie di episodi che causeranno danni ingenti alle strutture, con lampioni divelti, arredi distrutti, infiltrazioni provocate dal maltempo e locali resi momentaneamente inagibili.

Il tutto aggravato da un violento temporale che contribuirà a trasformare Palazzo Palladini in un vero campo di battaglia.

La festa di Cristina degenera a Palazzo Palladini

Secondo le anticipazioni, l’origine del caos è legata alla festa che Cristina, su spinta di Leo, deciderà di organizzare nel cortile del condominio. Un’iniziativa nata con la leggerezza tipica dei giorni di festa, ma che prenderà una piega imprevedibile quando un gruppo di ragazzi estranei riuscirà a introdursi nella proprietà. Gli ospiti non invitati metteranno a soqquadro l’intera area, lasciando dietro di sé danni evidenti e un forte senso di insicurezza tra i più giovani. Il temporale che si abbatterà sulla zona renderà la situazione ancora più critica, contribuendo a provocare guasti e infiltrazioni che richiederanno interventi immediati.

Raffaele cercherà di correre ai ripari coinvolgendo Eduardo e Angelo nei lavori di ripristino, una scelta che scatenerà la furia di Alberto Palladini, determinato a ostacolare ogni possibile favoritismo nei confronti del Sabbiese. Nel frattempo, l’episodio porterà Jimmy a interrogarsi seriamente sulla necessità di imparare a difendersi, mentre Nunzio e Rossella saranno costretti ad abbandonare temporaneamente il loro seminterrato, danneggiato anch’esso, per trasferirsi da Silvia. Una soluzione provvisoria che non farà piacere a tutti. A peggiorare ulteriormente il clima sarà la reazione di Roberto Ferri, furioso per quanto accaduto e pronto a far ricadere le responsabilità sulla figlia, aggravando ancora di più una relazione già profondamente incrinata.

Cristina e Roberto ai ferri corti

La giovane Cristina sarà una delle figure chiave delle prossime puntate. Oltre a dover affrontare le conseguenze emotive della festa degenerata e lo scontro con il padre, la ragazza farà una scoperta che rischierà di gettare nuova ombra sulla sua serenità e su quella dei residenti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni non rivelano ancora la natura di questa rivelazione, ma lasciano intuire che si tratterà di qualcosa capace di alimentare ulteriori tensioni in un contesto già molto fragile. In questo clima di caos e incertezze, Palazzo Palladini si prepara dunque a una settimana intensa, dominata da riparazioni urgenti, risentimenti personali e nuovi nodi da sciogliere.