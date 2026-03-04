La puntata di stasera si è conclusa con l’apparizione di un uomo misterioso intento a fissare la foto di due bambine gemelle, presumibilmente Manuela e Micaela. Ma chi potrebbe essere? Per quanto manchi ancora l’ufficialità, la sensazione sempre più forte è che si tratti proprio del padre delle gemelle.

A seguire tutte le anticipazioni di Upas relative a questa vicenda, mentre il sospetto tra i fan cresce sempre di più: Maurizio Imperiali potrebbe essere il padre mai conosciuto di Manuela e Micaela.

Una foto che vale più di mille parole

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda stasera, 4 marzo, una scena ha fatto sobbalzare i telespettatori più attenti.

Un uomo dall’aria pensierosa è stato ripreso mentre stringeva tra le mani una fotografia che ritrae due bambine gemelle, con ogni probabilità Manuela e Micaela da piccole.

Quel gesto, carico di emozione trattenuta, non è passato inosservato e ha alimentato un sospetto che già circola con forza tra i fan della soap di Rai 3. Maurizio Imperiali, il nuovo personaggio interpretato da Giorgio Carosi, potrebbe essere proprio il padre biologico delle gemelle Cirillo: quella figura paterna di cui, nella soap partenopea, non è mai stata svelata la vera identità.

Il tempismo del suo arrivo a Napoli, proprio a poche settimane dal matrimonio di Manuela con Niko, rende ogni suo movimento ancora più sospetto e carico di significato.

Maurizio inizia a frequentare il Vulcano

Lo sguardo fisso su quell’immagine delle due bimbe gemelle racconta di un legame che sembra andare ben oltre la semplice curiosità. Maurizio, infatti, non si accontenterà di osservare da lontano.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole troverà il modo di avvicinarsi a Manuela con una naturalezza quasi disarmante, arrivando a scambiare con lei battute dal sapore stranamente intimo. Il Caffè Vulcano diventerà la sua base operativa, il luogo dove tornerà con una frequenza sospetta pur di incrociare la strada delle sorelle Cirillo.

Tuttavia, la sua insistenza potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio: a forza di farsi notare, infatti, rischierà di attirare l’attenzione di qualcuno che potrebbe smascherarlo prima del tempo.

Il padre di Serena

Alcuni fan hanno ricordato che il padre delle sorelle Cirillo è stato in realtà già svelato nella soap di Rai 3 diversi anni fa. Si trattava dell'attore Gigi Del Colle, un uomo che Serena ha conosciuto soltanto in età adulta e che poco dopo è venuto a mancare, lasciandole un'eredità con la quale ha potuto avviare il B&B "Blu di Posillipo". Tuttavia va specificato che lui era solo il padre di di Serena.

Proprio questo vuoto narrativo rende ancora più intrigante l'arrivo di Maurizio Imperiali, un uomo sorpreso a fissare con emozione una vecchia foto di due bambine gemelle che sembra legarlo a doppio filo al passato di Manuela e Micaela. Gli indizi sparsi nei dialoghi delle prossime puntate di Upas lasciano intendere che non sarà l'unico a raggiungere Napoli per cercare le gemelle, segno che un capitolo mai raccontato della famiglia Cirillo sta per esplodere nel momento meno opportuno, proprio mentre Manuela si prepara alle nozze con Niko.