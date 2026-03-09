Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 20:50 su Rai 3, metteranno al centro due linee narrative decisive: Eduardo, sempre più in bilico, sarà costretto a prendere una decisione difficile, mentre Damiano continuerà a indagare sulla banda di ladri, trovando un possibile indizio che potrebbe cambiare tutto. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano anche che le tensioni familiari, i conflitti generazionali e i preparativi per il matrimonio di Manuela e Niko renderanno la settimana particolarmente intensa.

Eduardo è a un bivio, mentre le tensioni familiari aumentano

La fragilità emotiva di Ida e i sospetti di Diego su un possibile cambiamento nella vita della compagna continueranno a creare tensione. Raffaele e Ornella, già provati dalle loro difficoltà di coppia, si ritroveranno a dover gestire anche questa nuova crisi. Nel frattempo, Eduardo farà sempre più fatica a mantenere la retta via. Le pressioni, i conflitti e la situazione intorno a lui lo porteranno a un punto di rottura: sarà costretto a prendere una decisione difficile, una scelta che potrebbe segnare il suo futuro. Tuttavia, le anticipazioni delle puntate non rivelano ancora in dettaglio cosa sceglierà di fare Sabbiese. Parallelamente, Ferri dovrà affrontare l’atteggiamento ambiguo di Greta, che continua a opporsi al ritorno di Cristina a casa.

La tensione tra padre e figlia resterà alta, mentre Marina osserverà con crescente inquietudine il comportamento della donna.

Damiano trova un possibile indizio sulla banda di ladri

Damiano continuerà a lavorare sul caso della banda di ladri e potrebbe finalmente aver trovato un indizio utile per identificare la donna coinvolta. Ma il suo lavoro sarà ostacolato da Grillo, che non smetterà di provocarlo e metterlo alla prova, rendendo la situazione ancora più tesa. Intanto, al Vulcano, Maurizio continuerà a muoversi con discrezione, ma la sua identità rischierà di essere scoperta. Manuela, divisa tra i preparativi del matrimonio e la discussione della tesi, si sentirà sempre più sotto pressione, mentre Niko cercherà di sostenerla.

Sul fronte sentimentale, Mariella diventerà la confidente di Massaro, che tenterà di spiegare il proprio comportamento. Le sue parole colpiranno la donna, mentre Sasà resterà convinto che Sergio stia solo recitando. E mentre Alberto, sempre più in difficoltà, non riuscirà a smettere di pensare ad Anna, Roberto si metterà in contatto con Greta, convinto che la donna nasconda qualcosa.