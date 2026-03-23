Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile alle 20:50 su Rai 3 metteranno al centro la crisi tra Roberto e Greta. Le anticipazioni rivelano che Ferri raccoglierà una serie di indizi che lo porteranno a capire che Greta ha un amante e questa scoperta influenzerà anche il comportamento di Cristina. Marina e il consorte, intanto, lasceranno Napoli per una vacanza. Accanto a queste vicenda, altri personaggi affronteranno scelte personali: Eduardo sarà chiamato a schierarsi tra la sua famiglia e la nuova vita che starà costruendo, una vita fatta di furti e tradimenti.

Roberto capisce che Greta ha un amante

Roberto inizierà a notare il distacco crescente di Greta e, dopo alcuni comportamenti inspiegabili, arriverà a intuire che la donna avrà un amante. Il confronto tra i due metterà Greta davanti alle proprie responsabilità, creando una frattura destinata a pesare sull’intera famiglia. Intanto Cristina, influenzata da Leo, avrà un atteggiamento sempre più distante. Sul piano sentimentale, Gianluca si sfogherà con Rossella per i segnali incoerenti che riceverà da Anna. Alberto, venuto a sapere che Anna si preparerà a lasciare Napoli, cercherà un nuovo incontro con lei. Serena, dopo aver visto Maurizio al matrimonio di Manuela, cercherà l’uomo per chiarire il motivo del suo ritorno, senza informare le sue sorelle o sua madre.

Nel frattempo, Cerruti proverà a impedire a Mariella di aiutare Massaro, ma lei manterrà la sua posizione, creando un possibile conflitto con Bice. Damiano, frustrato per l’evoluzione del caso su cui lavorerà, non immaginerà che Grillo sarà vicino a una svolta decisiva.

Roberto lascia Napoli con Marina

La conferma del tradimento porterà Roberto a lasciare Napoli insieme a Marina, con l’intenzione di allontanarsi dalla situazione familiare. Durante l’assenza dei genitori, Cristina rimarrà da sola in casa e accetterà la proposta di Leo e Valentina di organizzare una festa. Parallelamente, Eduardo e gli Esposito prepareranno l’azione della rapina, definiti gli ultimi dettagli e richiamato Rino nella squadra.

Grillo, che seguirà attentamente i loro movimenti, sarà deciso a coglierli sul fatto. Clara e Rosa, durante una visita a Giulia, noteranno il malessere di Nunzia e Clara la accompagnerà in ospedale. Intanto Anna e Alberto, nonostante l’imminente partenza della giovane, decideranno di continuare a frequentarsi di nascosto, lasciando Gianluca a confrontarsi con una delusione improvvisa.