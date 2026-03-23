Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda ad aprile, da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3, annunciano momenti di tensione per i coniugi Sabbiese. Mentre l’ispettore Grillo stringerà il cerchio attorno a Eduardo, convinto di poterlo incastrare una volta per tutte, un evento inatteso sconvolgerà la vita di Clara: la piccola Nunzia mostrerà segnali preoccupanti che richiederanno un intervento immediato con corsa in ospedale.

Nunzia si aggrava e Clara corre in ospedale

Clara e Rosa, ospiti da Giulia, si accorgeranno che la piccola Nunzia non sta bene.

Un malessere improvviso, un pallore sospetto, un respiro affannoso: basteranno pochi istanti per capire che la situazione è grave. Clara, terrorizzata, prenderà la bambina in braccio e si precipiterà in ospedale, mentre Rosa cercherà di mantenere la calma e avvisare chi di dovere. Mentre la vita della piccola sarà appesa a un filo, dall’altra parte della città Grillo sarà ormai vicinissimo a incastrare la banda. L’ispettore, convinto che Eduardo sia coinvolto nei furti e persuaso che Damiano sia suo complice, stringerà la morsa proprio nel giorno del colpo. Damiano, già provato dal fallimento dell’indagine, vivrà ore di profonda frustrazione, incapace di dimostrare la propria innocenza e sempre più isolato.

Il destino di Nunzia e quello della banda finiranno così per correre in parallelo, mentre Clara attenderà con il fiato sospeso notizie dai medici e Rosa cercherà di sostenere l’amica in un momento che potrebbe cambiare tutto.

Eduardo costretto a scegliere tra la banda e la sua famiglia

Nel frattempo, Eduardo vivrà il suo momento più difficile. Dopo aver riaccolto Rino nel gruppo e aver preparato un nuovo colpo insieme ai fratelli Esposito, si troverà improvvisamente davanti a un bivio. Da un lato la banda, la lealtà, la strada che ha sempre conosciuto; dall’altro Clara, Nunzia, la possibilità di una vita diversa. Quando arriverà il momento di agire, Eduardo sentirà il peso di una scelta che non può più rimandare.

La notizia del malore di Nunzia, che gli giungerà proprio mentre sta per entrare nel vivo della rapina, lo colpirà come un pugno allo stomaco. Il conflitto interiore diventerà insostenibile: restare con la banda e portare a termine il colpo, oppure correre in ospedale e affrontare le conseguenze di un passato che continua a trascinarlo verso il baratro.