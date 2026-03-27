I nuovi episodi di Un posto al sole sono ricchi di colpi di scena. Anna è pronta a lasciare Napoli senza Gianluca, ma la donna promette ad Alberto Palladino che continuare ad avere una relazione in gran segreto. Intanto nel capoluogo campano è pronto a tornare Maurizio: l'uomo non vuole affatto perdersi il matrimonio di una delle sue figlie, ma Serena vuole vederci chiaro nel ritorno del padre.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni riguardanti le nuove trame di Un post al solo in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, vedono importanti sviluppi tra Anna e Gianluca.

La donna infatti è in procinto di lasciare Napoli, ma Alberto Palladini quando viene a scoprire della partenza imminente tenta il tutto per tutto a discapito di suo figlio. Nel frattempo Anna sembra rimanere ferma nella sua posizione, ma prima di partire promette all'avvocato che la loro relazione proseguirà in gran segreto: tra i due l'attrazione è sempre stata forte, fin dal primo incontro.

Edoardo dopo essere tornato a delinquere è intento ad organizzare il nuovo colpo, ma Grillo sembra aver architettato un piano per cogliere il malavitoso in flagranza di reato. Maurizio dopo aver saputo che una delle sue figlie sta per sposarsi decide di tornare a Napoli, ma Serena è convinta che il ritorno per il matrimonio di Niko e Manuela sia solamente una scusa.

Mariella continua a non voler tendere la mano a Massaro, nonostante Cerrutti abbia cercato di farle cambiare idea. Intanto Roberto e Marina si concedono una breve vacanza, ma Cristina decide di non partire con loro. Le condizioni di salute di Nunzia invece peggiorano, al punto che Clara e Rosa decidono di portarla in ospedale per degli accertamenti medici.

Dove e quando seguire UPAS

È possibile seguire Un posto al sole da lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3.

Tuttavia la tv soap è possibile vederla anche in streaming sul sito RaiPlay nella sezione dedicata.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato gli spoiler di Un posto al sole. Un utente ha affermato: "Maurizio sicuramente nasconde qualcosa, altrimenti si sarebbe interessato prima di Niko e Manuela".

Un altro utente ha scritto: "Palladini senior è davvero terribile. Ma come puoi frequentare la compagna di tuo figlio". Un altro utente ha commentato: "Edoardo che tornava a delinquere proprio non ce lo meritavamo". Un ulteriore utente ha invece affermato: "Mi dispiace molto per il malessere di Nunzia, spero che non ci lasci".