Nelle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo alle 20:50 su Rai 3, Un posto al sole metterà in scena una settimana ricca di colpi di scena. Niko, travolto dal caos creato dalle gemelle Cirillo, arriverà a sospendere la cerimonia nuziale. Greta, invece, sarà costretta a confrontarsi con un uomo del suo passato che riaprirà ferite mai del tutto rimarginate. Intorno a loro, tensioni familiari, sospetti e ritorni inattesi scuoteranno Palazzo Palladini.

Niko sospende le nozze con Manuela

La settimana si aprirà con un matrimonio destinato a trasformarsi in un disastro.

In chiesa, Niko si accorgerà dello scambio tra Micaela e Manuela e, spiazzato dall’inganno, interromperà la cerimonia, lasciando il prete sul punto di sospendere tutto. Manuela, divisa tra la discussione della tesi e le nozze, dovrà correre contro il tempo per rimediare all’imprevisto. Nel frattempo, Monica farà il suo ritorno a Palazzo Palladini con la solita energia travolgente, pronta a dare la sua benedizione ai futuri sposi. Diego, esasperato dalle tensioni con Ida, si mostrerà duro con Lorenza per i suoi continui ritardi, salvo poi ritrovarsi in un momento di pericolosa vicinanza con lei. Intanto, qualcuno sarà sempre più vicino a scoprire che Eduardo è tornato sulla cattiva strada e che fa parte della banda dei fratelli Esposito.

Grillo, infatti, dopo averlo visto con Angelo, inizierà a sospettare anche di Damiano, convinto che possa essere coinvolto nei furti. Cristina, invece, continuerà a creare tensioni in casa Ferri, arrivando a scontrarsi persino con Marina.

Greta rivede il suo amante

Parallelamente, Greta vivrà un momento delicatissimo: sarà costretta a rivedere l’uomo che in passato aveva sconvolto la sua relazione, riaprendo un capitolo che avrebbe preferito dimenticare. Roberto, intuendo il suo turbamento, proverà ad avvicinarsi alla figlia e a sostenerla, mentre Cristina sembrerà finalmente ritrovare un po’ di serenità. Lorenza, temendo di perdere il lavoro, farà leva sulla compassione di Diego, che deciderà di proteggerla e di convincere i soci a non licenziarla.

I Poggi e i Cirillo, intanto, cercheranno di rimettere ordine tra visite, imprevisti e interferenze indesiderate, mentre Massaro sorprenderà Mariella con una proposta del tutto inattesa. Parallelamente, Pino, ancora legato a Rosa, cercherà un confronto con lei, mentre la tensione attorno a Eduardo continuerà a crescere.