Alessia Antonetti ha lasciato Uomini e donne nel corso della registrazione del 17 marzo e sui social ha già rotto il silenzio su quello che è successo in studio. L'ormai ex corteggiatrice di Ciro Solimeno, infatti, su TikTok ha risposto a chi le ha fatto i complimenti per la decisione che ha preso e per il rispetto che avrebbe portato a sé stessa dopo mesi di scontri con il tronista.

Le prime parole sull'avventura a Uomini e donne

stando alle anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 17 marzo i fan hanno scoperto che Alessia si è autoeliminata e che Ciro non ha fatto nulla per trattenerla.

Quando la giovane ha espresso la sua volontà di lasciare la trasmissione, infatti, il tronista l'ha assecondata e poi si è concentrato su Elisa e Martina.

A nemmeno 24 ore di distanza dalla fine della sua avventura nel dating-show, la ragazza ha risposto così a chi le ha scritto che avrebbe fatto bene ad andare via: "Questo programma mi ha insegnato tanto, mi ha fatto capire quanto ho da dare e quanto valgo. Mi sono sottovalutata troppo, ma ora ho aperto gli occhi. Mi è servito da lezione".

Le voci su un presunto accordo con Ciro

Anche dopo l'addio di Alessia a Uomini e donne c'è chi continua a pensare che la sua conoscenza con Ciro sarebbe iniziata molto tempo fa lontano dai riflettori.

Lorenzo Pugnaloni è tra le persone che sono convinte che tra i due ci sarebbe stato un accordo segreto, e lo ha ribadito anche dopo la notizia dell'autoeliminazione della corteggiatrice.

"Non poteva fare altro. Sono stati smascherati e hanno evitato di fare la stessa brutta figura di Sara. Ora mi dispiace per la malcapitata che verrà scelta", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Corsa a due per la scelta finale

Con l'uscita di scena di Alessia, a contendersi il cuore di Ciro sono rimaste in due: da qui alla fine della stagione, dunque, il tronista di Uomini e donne dovrà decidere se lasciare il programma con Elisa o con Martina.

Il percorso di Solimeno sembra non aver appassionato il pubblico fino ad ora, ma nelle prossime settimane le cose potrebbero cambiare perché questo trono avrà più spazio vista la scelta a sorpresa di Sara Gaudenzi.