Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e oggi, 17 marzo, c'è stata la seconda ed ultima di questa settimana. Lorenzo Pugnaloni ha già diffuso le anticipazioni di gran parte delle cose che sono successe in studio: Ciro Solimeno ha accettato l'autoeliminazione di Alessia e poi ha annunciato che la sua scelta sarà una tra Elisa e Martina. Gloria Nicoletti, invece, ha trattenuto Alessandro che stava per lasciare il programma.

Ciro tra due fuochi

Con la scelta di Sara (registrata qualche giorno fa, ma ancora da trasmettere su Canale 5), i componenti del parterre Over hanno guadagnato spazio e tempo nelle riprese settimanali di Uomini e donne.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios il 17 marzo, però, rivelano che Ciro è stato tra i protagonisti della giornata per un'importante decisione che ha preso: il tronista ha accettato l'autoeliminazione di Alessia e quindi ha anticipato che sceglierà una tra Elisa e Martina.

Sul fronte Over, invece, Gloria ha chiesto ad Alessandro (che era sceso per Marta) di restare per iniziare una conoscenza e lui ha risposto di "sì".

L'accusa e la reazione di Edoardo

Tra i protagonisti più chiacchierati di questo periodo c'è sicuramente Edoardo, che è finito al centro delle dinamiche di Uomini e donne grazie al suo altalenante rapporto con Paola.

Accantonata questa frequentazione il cavaliere ha provato ad avvicinarsi ad altre dame, ma un'accusa di Barbara potrebbe aver compromesso tutto.

In una recente registrazione, infatti, l'insegnante ha svelato che alcune persone avrebbe visto l'imprenditore a cena con una donna che non farebbe parte della trasmissione: se così fosse, l'uomo avrebbe violato il regolamento perché chi è nel cast non può avere conoscenze all'insaputa della redazione.

Edoardo non ha reagito bene a questa segnalazione, anzi ha scelto di lasciare lo studio per non dover continuare a litigare con Barbara e con chi la pensava come lei.

L'avvistamento fuori dagli studi di Uomini e donne

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne è stato dato spazio anche ad Alessio e Debora, di nuovo vicini dopo un periodo di gelo.

L'altra sera, dopo le riprese in cui hanno raccontato del loro ritorno di fiamma, la dama e il cavaliere sono stati visti e fotografati a cena insieme in un ristorante di Roma.

La frequentazione tra i due protagonisti del trono Over, dunque, sembra proseguire a gonfie vele anche lontano dai riflettori.