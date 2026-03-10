Le puntate di Uomini e Donne che vedremo prossimamente su Canale 5 mostreranno un clima particolarmente acceso, frutto della registrazione avvenuta martedì 3 marzo. Le anticipazioni sulle riprese trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che al centro della scena ci sarà Cinzia, chiamata a rispondere di un video circolato sui social che scatenerà la reazione immediata di Tina Cipollari, mentre l’assenza di Mario renderà il confronto ancora più teso. Non mancheranno momenti emozionanti: Atlanta e Lanfranco prenderanno una decisione definitiva sul loro percorso, lasciando lo studio in modo inaspettato.

Cinzia sotto accusa: il video fa esplodere Tina e lo studio si divide

Cinzia sarà chiamata al centro studio dopo la diffusione di un video che la ritrae mentre balla in un locale con una locandina del programma sullo sfondo. La clip, diventata virale in poche ore, farà infuriare Tina Cipollari, che non risparmierà critiche e commenti pungenti. Non è difficile ipotizzare che Cinzia proverà a difendersi, ma l’assenza di Mario, ancora una volta non presente in studio, renderà il confronto più complicato. Alessio Pili Stella e Deborah, invece, torneranno al centro studio per affrontare l’ennesimo chiarimento, ma anche questa volta la tensione prevarrà e non si arriverà a una soluzione concreta.

Atlanta e Lanfranco lasciano Uomini e Donne insieme

Il momento più emozionante arriverà quando Atlanta e Lanfranco annunceranno la loro decisione di lasciare il programma insieme. Dopo settimane di conoscenza e un percorso costante, i due sceglieranno di viversi lontano dalle telecamere, salutando lo studio mano nella mano e ricevendo l’applauso di tutto il parterre. Nel frattempo, il trono classico vivrà un clima ben diverso: Sara Gaudenzi, provata dalla lite avuta con Matteo dopo la registrazione precedente, si rivolgerà ai suoi corteggiatori con un discorso diretto e carico di frustrazione. La tronista dirà chiaramente di essere stanca delle continue critiche e delle tensioni che si creano ogni volta che dedica attenzioni all’uno o all’altro.

A complicare ulteriormente la situazione sarà la nuova assenza di Ciro Solimeno, che per la seconda registrazione consecutiva non si presenterà in studio, lasciando aperti molti interrogativi sul suo percorso. Non è trapelata, al momento, alcuna informazione sul tronista campano e non è chiaro il motivo della sua assenza: che si tratti di impegni lavorativi, questioni personali o di altro ancora, resta tutto da verificare. Sarà quindi necessario attendere la prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi per fare finalmente chiarezza.