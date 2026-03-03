Oggi, 3 marzo, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose che sono successe. Nelle riprese di questo martedì, dunque, si è formata una coppia: Lanfranco e Atlanta hanno deciso di lasciare il programma insieme. Ciro Solimeno, invece, non era presente e questa è la seconda assenza consecutiva.

Un nuovo amore nel trono Over

Dopo circa 24 ore di pausa, i protagonisti di Uomini e donne sono tornati in studio per una nuova registrazione e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto.

Nel corso delle riprese del 3 marzo è stato dato spazio ad una coppia che si è formata dopo una breve frequentazione: Lanfranco e Atlanta hanno deciso di lasciare il programma insieme, ma prima di farlo si sono scambiati parole d'amore davanti a tutti.

Anche oggi Ciro non era presente (non era agli altri neanche ieri) e c'è chi sta cominciando a chiedersi cosa c'è dietro quest'assenza così prolungata del tronista dallo studio.

I senior di Uomini e donne tra liti e ritorni di fiamma

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni ci sono state molte discussioni e inaspettati riavvicinamenti.

Tra Edoardo e Paola, ad esempio, ci sono state telefonate e messaggi a distanza di qualche settimana dal "no" di lei a lasciare il programma insieme, e ciò ha spinto gli opinionisti ad attaccare entrambi in studio.

Anche Alessio e Debora si sono rivisti dopo aver chiuso la conoscenza, ma le cose tra loro si sono complicate subito perché lui ha raccontato di un bacio che la dama sostiene di non avergli mai dato.

Gemma prova a riprendersi la scena

Nell'ultimo mese Gemma ha avuto pochissimo spazio, ma le uscite di scena di protagonisti come Elisabetta e Sebastiano potrebbero contribuire al suo ritorno al centro delle dinamiche di Uomini e donne.

Nelle registrazioni che ci sono state in questi giorni, ad esempio, Galgani è stata interpellata per commentare un'esterna che ha fatto a Torino con un suo pretendente.

Quest'appuntamento non è andato bene, infatti la dama ha deciso di interrompere immediatamente la conoscenza per non dare false speranze al cavaliere.