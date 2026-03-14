Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano momenti di forte tensione sia in studio sia dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, le prossime puntate in onda su Canale 5 mostreranno un clima incandescente: il ritorno di Elisabetta e Sabrina riaprirà dinamiche che sembravano archiviate, mentre Marina accenderà un vero terremoto con scuse e accuse. E non sarà tutto: un confronto accesissimo nel backstage fra Ciro e Matteo.

Marina scatena il caos, Elisabetta e Sabrina tornano a Uomini e Donne

Nel parterre over, il pubblico assisterà al ritorno di Elisabetta, che racconterà di essersi sentita con Sebastiano dopo l’uscita di entrambi dal programma, salvo poi definire quel periodo come tempo perso. In sua assenza, però, Stefano continuerà a cercarla, riaprendo un interesse che potrebbe evolvere nelle puntate successive. A scuotere lo studio sarà soprattutto Marina: dopo aver contattato Davide per scusarsi del modo in cui si erano lasciati, scatenerà una discussione accesissima che coinvolgerà anche Tina e Gianni. Nel frattempo, Sabrina tornerà e confermerà di voler proseguire la conoscenza con Davide. Sul fronte delle altre dame, Rosanna chiuderà definitivamente con Alessio, mentre quest'ultimo si concentrerà solo su Deborah.

Gemma, dal canto suo, resterà fuori dalle dinamiche principali nonostante le recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti.

La rissa sfiorata fra Ciro e Matteo dietro le quinte

Nelle prossime puntate, Ciro porterà in esterna sia Elisa che Ale: con Ale scatterà un bacio, mentre con Elisa ci sarà un momento più intimo legato a un lutto familiare. In studio, però, Elisa chiederà spiegazioni sul mancato bacio, e Ciro parlerà di rispetto verso Alessia, dando il via a un nuovo confronto. La situazione diventerà ancora più tesa quando si passerà al percorso di Sara: la tronista bacerà sia Alessio che Matteo nelle rispettive esterne, ma in studio Matteo reagirà malissimo. Minaccerà Alessio e Ciro, alzerà i toni e costringerà Maria a intervenire per riportare l’ordine, definendo la sua reazione eccessiva.

Il momento più critico arriverà però nel backstage: Matteo e Ciro verranno separati per evitare uno scontro fisico, in una scena che difficilmente verrà mostrata in onda ma che segnerà una delle puntate più incandescenti della stagione.