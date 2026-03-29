Si è conclusa da poco una registrazione di Uomini e donne molto movimentata. Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, nel corso delle riprese del 29 marzo Paola Fatuzzo ha lasciato il programma con Paolo, anche se lui ci ha messo un po' di tempo prima di accettare la proposta della dama. Ciro Solimeno, invece, si è scontrato con le sue corteggiatrici e alla fine sono usciti tutti e tre dallo studio.

Paola e Paolo vanno via da Uomini e donne

Sono successe molte cose nel corso della registrazione di Uomini e donne del 29 marzo, la seconda ed ultima di questi giorni.

Le anticipazioni del web svelano che Paola ha messo Paolo di fronte ad una scelta: andare via insieme o chiudere definitivamente. La dama, infatti, ha detto chiaramente che oggi avrebbe lasciato il programma in ogni caso, e il cavaliere ha titubato un po' prima di accettare di continuare la frequentazione con lei lontano dalle telecamere.

Nelle riprese di questa domenica c'è stato un ritorno a sorpresa: Cristina, che mancava da quasi due anni, è rientrata nel cast perché un cavaliere ha detto "sì" all'inizio di una conoscenza.

Tronista e corteggiatrici escono dallo studio

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese del 29 marzo, Ciro è sempre più confuso.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di questa domenica, infatti, svelano che il tronista ha discusso sia con Elisa che con Martina e ha fatto fatica a controbattere alle loro accuse.

Entrambe le corteggiatrici sono convinte che Solimeno sarebbe più interessato alla "rivale" e questo è stato l'argomento al centro di tutte le liti di oggi.

Ad un certo punto Martina si è arrabbiata ed è uscita dallo studio, Ciro l'ha seguita immediatamente e anche Elisa ha fatto lo stesso.

La dolce sorpresa di Guido

Cristina non è stata l'unica ex protagonista che oggi è tornata in studio: il 29 marzo, infatti, Maria De Filippi ha ospitato una coppia che si è formata lo scorso autunno tra lo scetticismo generale.

Guido e Federica sono entrati agli Elios mano nella mano, hanno parlato dei loro progetti per il futuro e il cavaliere ha sorpreso tutti regalando alla compagna un portachiavi dove a breve potrà appendere le chiavi della casa dove andranno a convivere.