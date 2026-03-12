Oggi, 12 marzo, si sono registrate puntate di Uomini e donne che i telespettatori potranno vedere tra qualche settimana su Canale 5. I profili social del dating-show hanno appena diffuso un'anticipazione spiazzante: Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta nel corso delle riprese di questo giovedì. La ragazza si è fidanzata con Alessio Rubeca, amico e collega di Ciro Solimeno.

Sara lascia Uomini e donne in coppia

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 12 marzo sono stati affrontati molti argomenti, e gli spoiler che stanno circolando sul web in queste ore lo confermano.

Questo giovedì, dunque, in studio c'è stato un colpo di scena che farà discutere: senza alcun preavviso, infatti, Sara ha fatto la sua scelta.

Come dimostrano le due foto che sono state pubblicate sui profili social della trasmissione, la tronista si è dichiarata ad Alessio e con lui ha deciso di lasciare il programma.

Nelle prossime ore trapeleranno ulteriori dettagli su come si è arrivati a questo momento e soprattutto sulla reazione del rifiutato Matteo.

Le tensioni delle ultime puntate

Sara ha scelto nel corso della registrazione del 12 marzo, e stando a quello che è emerso lo avrebbe fatto all'improvviso.

La giovane potrebbe essere arrivata a questa decisione dopo quello che è successo mercoledì scorso in studio: le anticipazioni del web, infatti, svelano che la tronista di Uomini e donne ha avuto un piccolo malore dopo che Matteo e Ciro hanno sfiorato la rissa.

La giovane non ha mai nascosto il suo interesse per Alessio e per lui è andata contro tutti.

I sospetti su una conoscenza pregressa

Da quando si è saputo che Alessio è amico e collega di Ciro, sui social c'è chi ha cominciato a pensare che tra lui e Sara potrebbe esserci un accordo.

Per settimane, infatti, Lorenzo Pugnaloni si è detto certo del fatto che la tronista e il corteggiatore si conoscerebbero da prima che lui approdasse a Uomini e donne, e la conferma di ciò arriverebbe dal fatto che si sarebbero scritti su Instagram l'estate scorsa.

La scelta improvvisa di oggi, 12 marzo, potrebbe alimentare i sospetti su un legame che non ha mai convinto né gli opinionisti né la maggior parte degli spettatori del datingg-show