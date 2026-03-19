Le conoscenze di Alessio Pili Stella sono al centro delle dinamiche di Uomini e donne di questo periodo, e continueranno ad esserlo anche nei prossimi giorni. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a breve, infatti, svelano che il cavaliere si riavvicinerà a Debora dopo aver chiuso per sempre con Rosanna Siino.

Nuovo colpo di scena in arrivo

Le puntate di Uomini e donne che sono andate in onda il 18 e 19 marzo sono state dedicate anche alla turbolenta frequentazione tra Alessio e Debora.

Dopo scontri, lacrime e accuse reciproche, i due protagonisti del trono Over hanno deciso di interrompere la conoscenza e lui si è riavvicinato a Rosanna.

Le anticipazioni del web, però, rivelano che la situazione cambierà un'altra volta: a breve i telespettatori assisteranno prima all'addio definitivo tra il cavaliere e la dama siciliana e poi al ritorno di fiamma tra lui e l'insegnante di filosofia.

L'avvistamento lontano dalle telecamere di Uomini e donne

Il riavvicinamento tra Alessio e Rosanna durerà pochissimo, infatti nel giro di un paio di puntate entrambi volteranno pagina legandosi ad altre persone.

Il cavaliere, in particolare, cercherà di riallacciare un rapporto con Debora e ci riuscirà: i due riprenderanno a uscire a cena insieme e inizieranno a pensare alla possibilità di rendere la loro conoscenza esclusiva.

Dopo la registrazione di martedì 17 marzo, ad esempio, alcuni fan hanno visto e fotografato la "coppia" in un ristorante di Roma: questa segnalazione sembrerebbe confermare che tra i protagonisti del trono Over procede tutto a gonfie vele.

L'ultima stagione per Alessio

L'avventura di Alessio a Uomini e donne dovrebbe concludersi a maggio, o meglio questo è quello che ha dichiarato lui in una puntate che è andata in onda recentemente.

Il cavaliere ha anticipato al cast e al pubblico che quella alla quale sta partecipando è la sua ultima stagione, quindi la sua intenzione sarebbe quella di lasciare il parterre in primavera con una nuova fidanzata oppure da solo.

Al momento l'imprenditore sta frequentando Debora, ma non è detto che il loro legame andrà avanti fino alla fine dell'edizione in corso.