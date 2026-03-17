Oggi, 17 marzo, a Uomini e donne si è parlato a lungo del riavvicinamento tra Edoardo Nestori e Paola Fatuzzo. Dopo una discussione molto accesa, però, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro conoscenza e non ci ripenseranno. Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che la dama accetterà di frequentare un nuovo corteggiatore e il cavaliere lascerà lo studio dopo una segnalazione di Barbara De Santi.

Il fugace ritorno di fiamma

Nell'ultimo periodo la conoscenza tra Edoardo e Paola è stata molto altalenante: lui le ha chiesto di lasciare il programma insieme, lei ha rifiutato, ma dopo qualche settimana hanno ripreso a sentirsi al telefono.

Nel corso della puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv il 17 marzo, infatti, si è parlato molto dei messaggi e delle telefonate che c'erano state tra i due nei giorni precedenti, soprattutto per capire se nascondevano un interesse ancora vivo.

Maria De Filippi e gli opinionisti hanno provato ad indagare sui sentimenti di entrambi i protagonisti del trono Over, ma non sono riusciti nell'intento di farli riavvicinare in modo definitivo.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente si parlerà ancora di Edoardo e Paola, ma non per un loro ritorno di fiamma.

Il cavaliere proverà ad andare avanti uscendo a cena con diverse donne del parterre, e lo stesso farà la dama accettando i corteggiatori che scenderanno le scale per lei.

Il colpo di scena, però, arriverà quando Barbara racconterà che diverse persone avrebbero visto il protagonista del trono Over a cena con una signora che non fa parte del cast del programma: questa segnalazione creerà scompiglio e porterà Edoardo a lasciare lo studio in preda all'ira.

Attesa per le anticipazioni del 17 marzo

Il 17 marzo si registreranno nuove puntate di Uomini e donne e i fan scopriranno se l'uscita di Edoardo dallo studio corrispondeva ad un addio definitivo oppure se si è trattato solo di una reazione del momento.

Se il cavaliere parteciperà alle riprese odierne, vorrà dire che la sua avventura nel dating-show continua e l'accusa di Barbara non ha compromesso il percorso che ha intrapreso ormai molti mesi fa.