La seconda registrazione di Uomini e donne prevista questa settimana si è appena conclusa, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio. Il 3 marzo, dunque, Sara Gaudenzi si è lamentata dei suoi corteggiatori e ha detto ad entrambi che è arrivata al limite della sopportazione. Tina Cipollari, invece, ha preso in giro Cinzia Paolini e poi l'ha attaccata duramente.

Il discorso di Sara ai corteggiatori

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 3 marzo svelano che in studio non sono mancati i momenti di tensione.

Sara, per esempio, si è scontrata con Matteo e poi ha fatto un discorso a tutti e due i suoi corteggiatori.

La tronista si è detta esausta della situazione che si è venuta a creare, in particolare del fatto che tutto quello che va non va bene a nessuno dei suoi pretendenti e questo li porta a litigare tutte le volte.

Sul fronte Over, invece, Tina ha mostrato un video di Cinzia che ballava in un locale (circolava in rete da alcuni giorni), l'ha un po' presa in giro e poi l'ha attaccata ribadendo che secondo lei cercherebbe solo visibilità.

Nuovo faccia a faccia tra Alessio e Debora, ma ancora nessuna soluzione: i due hanno discusso senza trovare un punto d'incontro.

Nasce l'amore tra Atlanta e Lanfranco

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 3 marzo, due protagonisti del trono Over hanno deciso di andare via insieme.

Accantonate le conoscenze con Cinzia e Mario, Atlanta e Lanfranco si sono avvicinati e in poco tempo hanno capito di provare un sentimento l'una per l'altro.

La dama e il cavaliere, dunque, si sono dichiarati e poi hanno lasciato lo studio mano nella mano.

Ciro ancora assente a Uomini e donne

Terminate le registrazioni della settimana, i fan sono rimasti colpiti dall'assenza di Ciro sia in quella di lunedì 2 che in quella di martedì 3 marzo.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, il tronista non si vede in studio da molto tempo e nessuno ha spiegato il perché: il giovane potrebbe aver avuto impegni di lavoro improrogabili, anche perché oggi agli Elios era presente una delle sue corteggiatrici.

Le anticipazioni delle riprese che ci saranno dopo il weekend potrebbero aiutare a fare chiarezza sulla sparizione di Ciro e sul futuro del suo trono.