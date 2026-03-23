Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne sta per prendere una piega interessante: nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, infatti, il tronista deciderà di continuare la conoscenza solo con due corteggiatrici. Le anticipazioni del web svelano che Alessia si autoeliminerà e il giovane non farà nulla per trattenerla, anzi si dirà contento di poter dedicare più tempo a Elisa e Martina.

I baci e la decisione che sorprende

Nella puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 23 marzo è stato mostrato il bacio che Ciro ha dato ad Alessia in esterna, un avvicinamento che ha infastidito parecchio le altre corteggiatrici.

Quando Elisa e Martina gli hanno chiesto di cominciare a fare una selezione in vista della scelta che dovrà fare a fine stagione, il tronista ha risposto che non si sente ancora pronto a mandare via una di loro.

Nel giro di pochi giorni, però, il protagonista del trono Classico cambierà idea, o meglio sarà una delle sue pretendenti a lasciare spazio alle altre autoeliminandosi definitivamente.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti

A breve, dunque, i fan di Uomini e donne assisteranno all'addio di Alessia al programma e a Ciro: la giovane deciderà di andare via dopo aver realizzato che il tronista non contraccambierebbe il suo sentimento.

Solimeno non si opporrà a questa presa di posizione della corteggiatrice, anzi ne approfitterà per dire che vorrebbe condividere la parte finale del suo percorso solo con Elisa e Martina.

Da qui al termine dell'edizione in corso, dunque, il ragazzo uscirà in esterna con le due pretendenti che sono rimaste e poi sarà chiamato a fare il nome di quella con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere di Canale 5.

Nessuna registrazione di Uomini e donne questa settimana

Oggi, 23 marzo, non ci sarà la consueta registrazione di Uomini e donne del lunedì: come ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, infatti, questa settimana non sono previste nuove riprese della trasmissione di Canale 5.

Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sul motivo di questo stop e su quando il cast tornerà in studio per partecipare alle puntate che andranno in onda ad aprile.