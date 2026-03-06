Mentre in tv vengono trasmesse le puntate di Uomini e donne in cui Tina Cipollari chiede insistentemente la cacciata di Cinzia Paolini, sul web circolano i nomi dei componenti del parterre che lasceranno il programma a brevissimo. Le anticipazioni, infatti, svelano che Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Sabrina Zago abbandoneranno il parterre Over da soli, invece Lanfranco e Atlanta lo faranno in coppia.

Cambia il cast senior di Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente ci sarà una piccola rivoluzione nel parterre Over, sia tra le dame che tra i cavalieri.

Stando a quello che riportano le anticipazioni, infatti, ben cinque componenti del cast decideranno di abbandonarlo per ragioni differenti.

A lasciare il programma negli appuntamenti che saranno trasmessi in tv entro la fine di marzo, dunque, saranno: Elisabetta, Sebastiano, Sabrina, Atlanta e Lanfranco.

Tutti questi addii contribuiranno alla nascita di nuove dinamiche e anche al ritorno al centro dello studio di personaggi che nell'ultimo periodo sono stato un po' in ombra, a partire dalla veterana Gemma.

La decisioni dei protagonisti

Elisabetta, Sebastiano e Sabrina lasceranno Uomini e donne uno dietro l'altro, nel senso che le loro uscite di scena andranno in onda in uno o al massimo due giorni consecutivi (hanno abbandonato il parterre nella stessa registrazione).

Le due dame e il cavaliere, però, andranno via spontaneamente e soprattutto senza la persona giusta: dopo svariate frequentazioni e altrettante delusioni d'amore, questi tre protagonisti decideranno di continuare la ricerca della loro anima gemella lontano dai riflettori.

Una nuova coppia

Nei prossimi giorni, però, i fan di Uomini e donne assisteranno anche ad una scelta molto emozionante: dopo poche settimane di frequentazione, Lanfranco e Atlanta decideranno di lasciare il programma insieme.

Gli opinionisti e gli altri componenti del parterre Over si complimenteranno con i due per questa coraggiosa mossa, e alcuni li paragoneranno a Mauro e Tiziana, che hanno abbandonato il dating-show circa un mese fa dopo una conoscenza molto breve.