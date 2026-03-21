Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Tina Cipollari ha preso di mira Cinzia Paolini per un'ospitata che avrebbe fatto in un locale della sua città. Come ha dimostrato anche Opinionista social, la dama non è l'unica ad aver partecipato a eventi in quanto protagonista del dating-show: su Instagram, infatti, sono disponibili le locandine di almeno due serate alle quali ha preso parte Sabrina Zago nel recente passato.

La mossa che non passa inosservata

Di recente Cinzia è stata attaccata da entrambi gli opinionisti di Uomini e donne per un video girato in un locale dove sarebbe stata ospite d'onore: in questo breve filmato, inoltre, si sente che la dama viene presentata al pubblico come "volto di Mediaset" e questo ha fatto innervosire ancora di più Gianni e Tina.

Dopo la messa in onda della puntata in cui è stata accusata di partecipare al dating-show solo per visibilità, Paolini ha deciso di contrattaccare mettendo nei guai una collega del parterre.

Tra le sue storie Instagram, infatti, Cinzia ha pubblicato le locandine di due eventi del 2025 con Sabrina in primo piano: la storica protagonista del trono Over, dunque, avrebbe presenziato a più di una serata in quanto personaggio pubblico ma nessuno l'avrebbe mai criticata per questo.

Il diverso trattamento

Se Cinzia è stata contestata per una presunta ospitata nel giorno del suo compleanno, a Sabrina non è mai stato detto nulla a riguardo nonostante lei abbia sponsorizzato gli eventi ai quali avrebbe partecipato sui social.

Come dimostra lo screenshot che sta circolando sul web in questi giorni, la dama di Uomini e donne ha postato sul suo account di Ig le locandine delle serate alle quali avrebbe preso parte qualche mese fa, un gesto che Paolini non ha fatto forse nel rispetto delle regole del programma.

Il ruolo degli opinionisti di Uomini e donne

Gli opinionisti, ma in particolare Gianni Sperti, sembrano avere un occhio di riguardo per Sabrina, o meglio questo è quello che avrebbe lasciato intendere Cinzia con la sua recente mossa sui social.

"Lei non la critico perché è vera, ci mette il cuore", ha detto l'ex ballerino in una puntata di Uomini e donne che è andata in onda questa settimana e che si è aperta con i suoi complimenti alla dama per la sua bellezza.