In questo giorni è uscito un nuovo numero di Uomini e donne magazine e tra i protagonisti che si sono raccontati c'è anche Sebastiano Mignosa. Oltre a svelare cosa l'ha colpito di Elisabetta Gigante, il cavaliere si è detto un po' pentito di alcune frequentazioni che ha avuto in studio: di Cinzia Paolini, ad esempio, pensa che avrebbe provato a fargli terra bruciata intorno ma senza riuscirci.

Le frecciatine alla dama di Uomini e donne

Sebastiano ha lasciato il cast in una delle ultime registrazioni di Uomini e donne, ma il pubblico continuerà a vederlo in tv ancora per un po'.

Intervistato sulle frequentazioni che ha avuto in questa stagione del dating-show, il cavaliere non ha risparmiato frecciatine a due dame con le quali ha avuto una conoscenza piuttosto approfondita.

"Oggi eviterei di uscire sia con Magda che con Cinzia, ho avuto un piccolo ripensamento per il comportamento che hanno assunto nei miei confronti", ha dichiarato Mignosa di recente.

In merito al legame controverso con Paolini, inoltre, l'imprenditore ha aggiunto: "Lei mi ha fatto terra bruciata in studio, ma con scarsi risultati".

I complimenti per Elisabetta

In quest'intervista Sebastiano ha parlato anche di Elisabetta e di cosa lo ha colpito la prima volta che l'ha vista negli studi di Uomini e donne.

"Mi è piaciuta per la sua schiettezza, ma anche per la sua sincerità", ha detto il cavaliere che nelle prossime puntate abbandonerà il parterre da solo.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti

Se Elisabetta e Sebastiano lasceranno il programma nella stessa puntata, ma non insieme, Cinzia rimarrà nel parterre nonostante le pesanti accuse che le muoveranno gli opinionisti.

Se Mario salterà la maggior parte degli appuntamenti che andranno in onda nei prossimi giorni (e potrebbe essere fuori dal cast definitivamente), la dama di Salerno resisterà alle critiche e continuerà a cercare il principe azzurro davanti alle telecamere.

Oggi, 3 marzo, sono previste nuove riprese e i fan sono curiosi di sapere cosa accadrà tra i personaggi più chiacchierati di questo periodo, compresi i due tronisti che entro maggio dovranno scegliere la persona con la quale iniziare una relazione lontano dai riflettori.