Cinzia Paolini è uno dei personaggi più chiacchierati di Uomini e donne: soprattutto nelle ultime settimane, infatti, in studio e sui social si è parlato molto della dama per un presunto accordo con Mario Lenti. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nella registrazione di oggi, 2 marzo, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sui social un video della protagonista del trono Over che balla scatenata sul palco di un locale dove è stata presentata come un'ospite d'onore direttamente da Mediaset.

Tensioni in arrivo a Uomini e donne

Dal 2 al 6 marzo andranno in onda le puntate di Uomini e donne in cui Cinzia e Mario verranno accusati di avere un accordo, e saranno soprattutto gli opinionisti a sostenere questa teoria dopo aver saputo dell'ennesimo riavvicinamento tra i due.

La dama, in particolare, verrà presa di mira da critiche pungenti e in tanti la inviteranno a lasciare il programma, ma lei resisterà e difenderà sé stessa e il rapporto con il cavaliere.

Le anticipazioni, però, svelano che il futuro di Paolini potrebbe essere lontano dal parterre del dating-show: martedì scorso, infatti, Cinzia non era in studio (non c'era neanche Mario) e c'è chi sostiene che potrebbe essere stata messa alla porta dopo le polemiche dell'ultimo periodo.

La segnalazione che alimenta i dubbi

Oggi, 2 marzo, si registreranno nuove puntate di Uomini e donne e si scoprirà se Cinzia sarà in studio, ma sul web si sta parlando di lei per un altro motivo.

Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi condiviso su Instagram un recente video in cui si vede la dama ballare in modo sensuale sul palchetto di un locale, e in sottofondo c'è qualcuno che la presenta così: "Cinzia Paolini, direttamente da Mediaset".

Questa segnalazione potrebbe avvalorare la tesi secondo la quale la donna parteciperebbe al dating-show solo per farsi pubblicità, un'accusa se sarà mossa dagli opinionisti nelle puntate in onda questa settimana.

Le frecciatine dell'esperto

L'ospitata di Cinzia in un locale ha fatto storcere il naso a molti, anche a Lorenzo Pugnaloni che ne ha parlato per primo sui social.

"Pensavo di averle viste tutte nella vita, e invece no. Direttamente da Mediaset, ma che problemi hanno? Hanno ragione Tina e Gianni e questa settimana capirete meglio. Roba da matti", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram il 2 marzo.