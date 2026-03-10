Cinzia Paolini è al centro delle polemiche da diversi giorni e sembrano aumentare sempre di più le persone che la vorrebbero fuori dal cast di Uomini e donne. Qualche ora fa, ad esempio, Giovanni Siciliano ha pubblicato un video su TikTok con il quale ha suggerito alla dama di tornare a casa sua a Salerno, un pensiero che hanno espresso anche gli opinionisti e alcuni componenti del parterre Over.

La proposta fatta in studio e sui social

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda molte persone hanno invitato Cinzia a lasciare il programma: Tina e Gianni sono stati i primi a fare questa proposta, poi si sono accodate anche Barbara e in parte Maria De Filippi.

"Oggi Mario non c'è, perché sei qui?", ha chiesto la presentatrice alla dama nel corso dell'appuntamento che è stato trasmesso in tv il 9 marzo scorso.

La protagonista del trono Over, però, non è mai sembrata realmente intenzionata ad abbandonare il parterre, anzi l'unica volta che ha provato a farlo poi è rientrata in studio sostenendo che gli opinionisti l'avrebbero condizionata nel prendere quella decisione.

La frecciatina alla dama di Uomini e donne

Anche l'ex cavaliere Giovanni la pensa come Tina e Gianni, infatti l'altro giorno ha pubblicato un video su TikTok con un chiaro messaggio per Cinzia.

"Credo che sia giunto il momento. Cinzia Paolini vai a casa, Salerno ti aspetta", ha scritto l'imprenditore nel filmato che ha registrato mentre inquadrava sia sé stesso che il volto della dama in televisione.

"Sarebbe pure l'ora, non la sopportiamo più", "Pesante e senza cuore", "Fa tanti giri di parole, ma da quella sedia non si scolla", "Cambia sempre discorso quando le dicono che se ne dovrebbe andare", "Figurati se va via", si legge sotto al post dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Tina continuerà a chiedere la cacciata di Cinzia anche nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda nei prossimi giorni, ma non sarà accontentata.

La dama, infatti, rimarrà saldamente al proprio posto nel parterre e ribatterà con fermezza a tutti gli attacchi che riceverà per la conoscenza con Mario e per un'ospitata in un locale.