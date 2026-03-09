Cosa avrà voluto dire Cinzia Paolini con la storia che ha postato su Instagram dopo gli attacchi che ha ricevuto a Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da diversi giorni, ma probabilmente non avranno una risposta fino alla prossima registrazione. La dama ha definito l'esperienza nel dating-show un "viaggio difficile e stupendo", ma tanti hanno interpretato queste sue parole come un addio al cast per sua scelta o per volere della redazione.

Tensioni e rabbia a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda in questi giorni, Cinzia è stata molto attaccata e ha fatto arrabbiare sia gli opinionisti che la padrona di casa.

La dama non si è lasciata intimorire dalle critiche, anzi ha invitato Gianni e Tina a farsi gli affari loro e quindi a non intromettersi nella sua frequentazione con Mario.

L'atteggiamento della protagonista del trono Over, però, non è piaciuto né a Maria De Filippi né alla redazione, che non ci hanno pensato due volte a intervenire per smentire quanto ha dichiarato in studio.

Lo sfogo che non passa inosservato

Nel weekend Cinzia ha attirato l'attenzione di molti con un messaggio che ha postato tra le storie del suo profilo Instagram.

Accanto ad una foto che la ritrae seduta nel parterre, la dama di Uomini e donne ha scritto: "Viaggio difficile, ma stupendo. Io rispetto ogni opinione forte del fatto che chi mi vive ogni giorno sa quanto sono vera".

La prima parte di questo sfogo ha un po' preoccupato i fan del programma perché è stata interpretata come un addio al cast, ovvero come se avesse voluto far intendere che d'ora in poi non sarà più in studio per scelta sua o della redazione.

Le date delle prossime registrazioni

Cinzia è davvero fuori da Uomini e donne come tanti fan ipotizzano? Per scoprirlo si dovrà pazientare ancora qualche giorno, perché questa settimana le nuove puntate si registreranno mercoledì 11 e giovedì 12 marzo.

Le anticipazioni che trapeleranno tra non molto, dunque, potrebbero aiutare a fare chiarezza sul futuro della dama e di altri componenti del cast.

Mario non si vede in studio da diverso tempo, ma anche Ciro ha saltato le ultime due riprese e sul web si vocifera che il suo trono potrebbe saltare.