Nell'ultima settimana si è parlato tanto del riavvicinamento tra Mario Lenti e Cinzia Paolini, e in particolare delle accuse che gli opinionisti di Uomini e donne hanno mosso ad entrambi. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, Claudia Lenti ha smentito categoricamente la teoria secondo la quale suo padre avrebbe un accordo segreto con la dama, anzi ha detto che lui sarebbe interessato a lei da tantissimo tempo.

La versione della figlia di Mario

Le ultime puntate di Uomini e donne sono state dedicate soprattutto a Cinzia e al ritorno di fiamma che ha avuto con Mario da un giorno all'altro.

In studio c'è chi si è detto convinto del fatto che i due avrebbero un accordo segreto, e anche Maria De Filippi sembra aver preso in considerazione quest'ipotesi.

La figlia del cavaliere, però, è intervenuta per difendere sia lui che la dama dalle chiacchiere che stanno circolando in questo periodo.

"Niente accordo. A mio padre Cinzia piace davvero, anzi gli è sempre piaciuta. So che prova qualcosa per lei anche adesso che la conoscenza è chiusa. Perché non ha voluto lasciare il programma con lei? L'intimità è importante e serve tempo per creare un certo feeling", ha detto Claudia in una recente intervista.

Il commento sul futuro

Quando le è stato chiesto se sa qualcosa su come stanno le cose attualmente tra Mario e Cinzia, Claudia ha risposto: "Ora la conoscenza è stoppata, ma vedremo cosa accadrà in futuro".

"Mio padre è abbastanza imprevedibile, quindi aspettatevi di tutto", ha concluso l'ex dama di Uomini e donne.

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne

Di Mario e Cinzia si parlerà anche nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 16 al 20 marzo: nonostante l'assenza del cavaliere in studio, Tina non perderà l'occasione per punzecchiare Cinzia sulla fine della conoscenza e su un'ospitata che ha fatto di recente in un locale della sua città.

Nei prossimi giorni i fan saranno aggiornati anche su Edoardo e Paola, di nuovo vicini dopo la rottura, e su Alessio e Debora.

I telespettatori, infine, assisteranno alla formazione di una nuova coppia Over: Atlanta e Lanfranco lasceranno il programma insieme.