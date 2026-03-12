Oggi, 12 marzo, Sara Gaudenzi ha lasciato Uomini e donne: le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di questo giovedì, infatti, svelano che la tronista ha scelto Alessio Rubeca a sorpresa. Mentre le riprese erano ancora in corso, Matteo Stratoti ha condiviso su Instagram il brano Cosa vuoi che sia di Ligabue, in particolare il passaggio in cui il cantante parla di come ci si riprende dalle delusioni.

La mossa social di Matteo

L'avventura di Sara a Uomini e donne si è conclusa oggi, 12 marzo. Le anticipazioni della registrazione che si è svolta nel pomeriggio, infatti, svelano che la tronista si è dichiarata ad Alessio e con lui ha lasciato la trasmissione.

Questo spoiler ha sorpreso la maggior parte dei fan, gli stessi che si stanno chiedendo come ha reagito Matteo al rifiuto della ragazza che ha corteggiato negli ultimi mesi.

Dando un'occhiata al profilo Instagram del giovane, si può trovare una storia che ha pubblicato subito dopo la diffusione della notizia della scelta: si tratta di un post con in sottofondo la canzone Cosa vuoi che sia, di Ligabue.

L'ormai ex protagonista del dating-show, in particolare, ha condiviso i versi che recitano: 'Cosa vuoi che sia, passa tutto quanto. Solo un po' di tempo e ci riderai su".

La rissa sfiorata con Ciro

La svolta nel percorso di Sara sembra essere arrivata l'11 marzo scorso, quando Matteo ha perso il controllo e si è scagliato contro tutti.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la tronista di Uomini e donne si è sentita male quando ha visto il suo corteggiatore arrivare quasi alle mani con Ciro, poi ha chiesto di poter ballare con Alessio per tranquillizzarsi.

Neppure 24 ore dopo, Gaudenzi ha deciso di concludere la sua avventura facendo una scelta a sorpresa.

I primi pareri dei fan di Uomini e donne

La notizia della scelta di Sara è stata accolta con gioia dal pubblico di Uomini e donne, in particolare da chi non vedeva l'ora che si concludesse il lunghissimo trono della ragazza.

"Finalmente ce ne siamo liberati", "Va benissimo anche una scelta finta come questa, l'importante è che è finito tutto", "Questo trono non ha mai avuto senso", "Si è tolta dalle scatole, evviva", "Ha scelto l'amico di Ciro? Ma dai", "Una zavorra in meno", "Siamo liberi", "Le belle notizie", si legge su X il 12 marzo.