Oggi, 27 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana e per gran parte del tempo si è parlato di Edoardo Nestori e del suo riavvicinamento con Paola Fatuzzo. La situazione è precipitata quando Barbara De Santi ha riportato una segnalazione sul cavaliere che, in evidente difficoltà, ha deciso di andare via. Stando alle anticipazioni del web, il protagonista del trono Over avrebbe lasciato definitivamente il programma.

L'accusa di Barbara

Messa da parte la scelta a sorpresa di Sara, Maria De Filippi ha deciso di tornare ad occuparsi del trono Over e dei personaggi più chiacchierati di questo periodo.

Edoardo e Paola sono stati messi a confronto e per diverso tempo hanno parlato del loro riavvicinamento, ma nuove incomprensioni hanno portato la dama a chiudere un'altra volta la conoscenza.

"Sei un pagliaccio", ha detto la protagonista del dating-show al cavaliere che ha frequentato per mesi davanti e dietro le telecamere.

Ad un certo punto è intervenuta Barbara e ha riportato una segnalazione: più persone avrebbero visto l'uomo in compagnia di una donna in un ristorante di Firenze. La dama avrebbe parlato con questa signora e da lei avrebbe avuto conferma di un legame speciale con Edoardo.

Cos'è successo dopo l'uscita dallo studio

Edoardo è sembrato spiazzato da questa segnalazione e non ha voluto dare troppe spiegazioni perché a suo dire sarebbe tutto in mano agli avvocati.

Nonostante le domande dei presenti, il cavaliere di Uomini e donne ha preferito uscire dallo studio e non è più rientrato.

Da quando è trapelata quest'anticipazione, molti fan si sono chiesti se l'imprenditore ha lasciato il dating-show oppure se la sua reazione non ha avuto conseguenze sul suo percorso.

Ad oggi il protagonista del trono Over è fuori dal cast, infatti non ha partecipato alle registrazioni che ci sono state nelle ultime due settimane.

Le date delle nuove registrazioni di Uomini e donne

Dopo una pausa di circa dieci giorni, il cast di Uomini e donne sta per tornare in studio.

Le nuove puntate saranno registrate sabato 28 e domenica 29 marzo, e le anticipazioni che trapeleranno sveleranno cos'è successo tra Ciro e le corteggiatrici e anche tra i personaggi del parterre Over.