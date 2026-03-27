Cosa sta succedendo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando Lorenzo Pugnaloni ha fatto notare nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio sui social dopo la messa in onda della scelta. Contrariamente a quello che è accaduto con chi li ha preceduti, la tronista e il corteggiatore non hanno neppure postato una foto di coppia per confermare che tra loro va tutto a gonfie vele.

Il dettaglio che non passa inosservato

Sono passate poco più di 24 ore da quando è andata in onda la scelta di Sara a Uomini e donne, ma ancora non sono trapelate notizie su come procede la storia con Alessio lontano dai riflettori.

Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha attirato l'attenzione dei fan facendo notare che i due non si sono mostrati sui social come hanno fatto tutti gli altri protagonisti in passato: solitamente sono gli account del dating-show a postare il primo scatto ufficiale di una nuova coppia, ma stavolta non è andata così.

"Come mai nessun primo selfie di coppia, nessun post strappalacrime?", ha chiesto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram il 27 marzo.

Le parole dopo la scelta a Uomini e donne

Le uniche dichiarazioni che Sara e Alessio hanno rilasciato fuori dagli studi di Uomini e donne, sono quelle in camerino subito dopo la scelta.

Intervistati da Witty Tv, infatti, i due hanno parlato del feeling che hanno avuto dal primo giorno e il corteggiatore si è sbilanciato dicendo: "Se questo non è amore, cos'altro può essere?".

Le critiche dei telespettatori

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul motivo del silenzio di Sara e Alessio, sui social si sta parlando ancora della scelta e di come è avvenuta.

"Matteo si è salvato", "Questi due sono d'accordo dall'inizio", "Dureranno da Natale a Santo Stefano", "Finalmente questa pagliacciata è finita", "Ringraziamo tutti Tina", "Uno dei troni più brutti della storia di Uomini e donne", "Pessima fino all'ultimo", "Che brutta scelta", "Il nulla", "Dopo sette mesi ci siamo liberati", "L'importante è che è andata via, non la sopportavo più", "Sono due falsi", "La buffonata è finita", "Scelta imbarazzante", "Tutti e due poco credibili", si legge su X in questi giorni.