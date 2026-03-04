Oggi, 4 marzo, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui si è discusso a lungo del riavvicinamento tra Cinzia Paolini e Mario Lenti. I due sono stati accusati di avere un accordo segreto, e anche Maria De Filippi gli ha chiesto perché non continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere. Le anticipazioni del web svelano che la dama romperà con il cavaliere e verrà molto criticata.

La domanda della conduttrice di Uomini e donne

Mario e Cinzia hanno ripreso a frequentarsi e a Uomini e donne si è scatenato il caos: gli opinionisti, Barbara e Gemma hanno attaccato entrambi accusandoli di avere un accordo, e i due non sono stati in grado di difendersi in modo credibile.

Dopo aver ascoltato il racconto dei protagonisti del trono Over, Maria De Filippi è intervenuta e ha chiesto: "Vi conoscete da tempo, vi sentite, avete avuto un'intimità. Perché non uscite dal programma?".

#Maria: "Vi straconoscete da tempo, vi sentite, vi vedete, avete dell'intimità, cosa serve ancora per uscire insieme dal programma?" 👏#uominiedonne pic.twitter.com/E8xIbB9yMt — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) March 4, 2026

Il cavaliere ha subito frenato dicendo: "Sono appena tornato in studio, vorrei restare ancora un po'. E poi non mi sento pronto a darle l'esclusiva".

Mario e Cinzia hanno mantenuto il punto e, nonostante l'insistenza di Tina, sono rimasti nel parterre.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti

Nelle prossime puntate di Uomini e donne si parlerà ancora di questa "coppia" e Tina continuerà a chiedere a Maria De Filippi di mandare via entrambi perché starebbero prendendo in giro tutti.

Pressata dalla critiche e dallo scetticismo generale, Cinzia deciderà di interrompere la conoscenza con Mario e si dirà pronta a voltare pagina immediatamente.

Il cavaliere, invece, non si vedrà in studio per un lungo periodo e qualcuno inizierà a pensare che potrebbe aver lasciato la trasmissione per evitare ulteriori attacchi.

Il video dell'ospitata di Cinzia

Accantonata la frequentazione con Mario, Cinzia si rimetterà in gioco uscendo con altri cavalieri e Tina la criticherà tutte le volte che ne avrà l'occasione.

L'opinionista di Uomini e donne, ad esempio, mostrerà anche un video che ha fatto il giro della rete e nel quale si vede la dama ballare sul palco di un locale dov'era ospite d'onore e dove è stata presentata con queste parole: "Direttamente da Mediaset, Cinzia".