Un messaggio che Cristiana Anania ha postato su Instagram poche ore fa, ha attirato l'attenzione di molti fan di Uomini e donne. L'ex tronista ha risposto in modo vago ma pungente alle domande che le arriverebbero continuamente su qualcosa o qualcuno del suo passato, e in tanti hanno subito ricollegato le sue parole a Sara Gaudenzi e al percorso che sta facendo in tv.

Le parole dell'ex tronista di Uomini e donne

Tra Cristiana e Sara non è mai corso buon sangue, però quando la prima ha scelto ha chiesto di poter salutare la collega con un abbraccio sentito.

A distanza di un mese e mezzo da questo gesto, sul web si sta parlando di nuovo delle due per un messaggio piuttosto pungente che Anania ha postato su Instagram e che tanti hanno ricollegato a Gaudenzi.

"Mi inondate di domande su una cosa che non mi riguarda più. Non sono una pagina di gossip, quindi non è mia competenza dare un parere", ha esordito la giovane sul suo account social.

Le parole che i fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nell'attuale tronista di Uomini e donne, però, sono le seguenti: "Il tempo racconta sempre la verità, questo lo posso dire. Ride bene chi ride ultimo".

Il rapporto conflittuale in studio

Cristiana e Sara hanno cominciato a bisticciare quando Jakub è passato dal corteggiare una all'altra nel giro di pochissimo tempo, e la tensione tra loro non ha fatto altro che aumentare puntata dopo puntata.

Gaudenzi ha frequentato anche altri due pretendenti di Anania (Marco e Simone), ma questo non è stato l'unico motivo che le ha portate a scontrarsi spesso davanti alle telecamere di Canale 5.

Le due hanno abbassato le armi solo quando la 23enne siciliana ha scelto ed è andata via insieme ad Ernesto, lasciando più spazio alla collega che sembra essere ancora in alto mare dopo quasi sei mesi di trono.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Da alcune settimane Sara sta conoscendo meglio Alessio e Matteo, ma tra un bacio e l'altro non sono mancati gli scontri.

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, infatti, la tronista si lamenterà del comportamento di entrambi i suoi corteggiatori, anzi si dirà al limite della sopportazione dopo l'ennesima sfuriata.