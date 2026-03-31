Non accennano a placarsi le critiche nei confronti di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: a distanza di circa una settimana dal loro addio a Uomini e donne, i due sono stati presi di mira da commenti molto pungenti. Su Instagram sono in tanti a sostenere che in foto la tronista e il corteggiatore sarebbero diversi rispetto a come apparivano in tv, e il motivo sarebbero i filtri che userebbero per migliorarsi.

I commenti alle prime foto di coppia

L'avventura di Sara e Alessio a Uomini e donne è terminata da quasi una settimana, ma sul web si sta ancora parlando di loro.

Ad attirare l'attenzione dei fan del programma sono state le foto che i due hanno postato su Instagram dopo la messa in onda della scelta, in particolare un selfie che hanno fatto in macchina.

Un parere che hanno condiviso molti utenti social, è quello secondo il quale la tronista e il corteggiatore modificherebbero parecchio gli scatti di coppia, e anche per questo motivo in tanti avrebbero fatto fatica a riconoscerli a primo impatto.

Il pensiero pungente del pubblico di Uomini e donne

Sul web sono stati in molti ad esporsi per commentare le prime foto di coppia di Alessio e Sara, e quasi tutti lo hanno fatto negativamente.

"Ma lui sembra un altro", "Sono irriconoscibili", "Troppi flirti", "Lei ha il solito sguardo inespressivo", "Photoshop fa miracoli", "Sara ha solo un'espressione", "Questo non è Alessio, impossibile", "In questa foto lui sembra bellissimo, in tv non lo era affatto", "Sara sembra imbalsamata", "Ma quanti filtri hanno messo? A lui piacerebbe molto essere così", "Si sono modificati talmente tanto che non li stavo riconoscendo", si legge su X.

Il gesto di Gianmarco Steri

Di recente sul web si è parlato molto anche della scelta di Gianmarco di unfolloware Sara su Instagram dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato.

Si diceva che tra i due ci fosse un'amicizia piuttosto solida, ma dopo che lei si è fidanzata con un caro amico di Ciro il barbiere ha deciso di prendere le distanze con un gesto piuttosto inequivocabile.

La criticata tronista, però, va avanti per la sua strada e sui social continua a mostrarsi felice con il ragazzo che ha scelto a sorpresa in studio.