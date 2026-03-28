Per mesi i fan di Uomini e donne si sono chiesti che fine avesse fatto Federico Mastrostefano e oggi, 28 marzo, hanno ricevuto una risposta direttamente da lui. Con due foto che ha postato su Instagram, infatti, il cavaliere ha ufficializzato la sua relazione con Valentina, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo e al quale sarebbe legato da un po' di tempo.

Le prime parole di Federico dopo l'addio a Uomini e donne

Federico è stato tra i protagonisti assoluti della prima parte di quest'edizione di Uomini e donne: da settembre a gennaio, infatti, il cavaliere è stato al centro delle dinamiche più interessanti del trono Over.

Da una puntata all'altra, però, Mastrostefano è sparito dal parterre e nessuno ha spiegato il perché.

A distanza di un paio di mesi dalla sua ultima apparizione agli Elios, l'insegnante di nuoto ha deciso di rompere il silenzio con un post su Instagram.

"Noi due matti. Se son rose fioriranno", ha scritto Federico sotto a due foto che si è scattato con la sua nuova fidanzata Valentina.

Il silenzioso addio al programma

Per il suo ritorno sui social, dunque, Federico ha scelto due selfie con la ragazza che gli ha rubato il cuore e che ha conosciuto fuori dagli studi di Uomini e donne.

Non si sa ancora se Mastrostefano ha lasciato il programma per iniziare la frequentazione con Valentina oppure se l'ha incontrata solo dopo aver detto addio al parterre, fatto sta che ad oggi è felicemente fidanzato e vuole condividere la sua gioia anche con le persone che lo seguono sui social.

Tanti cavalieri fuori dal cast

Federico è stato solo il primo dei tanti cavalieri che hanno abbandonato Uomini e donne nell'ultimo periodo.

Sebastiano è uscito di scena circa un mese fa perché non gli interessava nessuna dama eccetto Elisabetta, poi è stato il turno di Mario che ha iniziato una conoscenza con una signora che non fa parte del cast e per farlo ha dovuto lasciare il parterre.

Pochi giorni fa, infine, Edoardo ha detto addio alla trasmissione di Canale 5 per non dover dare troppe spiegazioni sul rapporto che ha attualmente con una ragazza con la quale sarebbe stato avvistato a cena (dovrebbe trattarsi di un'ex fidanzata).