Da settimane sul web si vocifera che Flavio Ubirti e Nicole Belloni sarebbero in crisi o addirittura già ex, ma nessuno dei due si è ancora esposto in maniera decisa per fare chiarezza. Se l'ex tronista di Uomini e donne si è trincerato dietro al più totale silenzio, la ragazza ha messo qualche like sospetto ma poi ha chiesto rispetto per la sua privacy.

Le ultime novità sulla coppia nata a Uomini e donne

Sono passate alcune settimane da quando in rete si è sparsa la voce secondo la quale Flavio e Nicole si sarebbero lasciati.

A dare il via a queste chiacchiere è stato il gelo che è calato tra i due protagonisti di Uomini e donne negli ultimi mesi: da un momento all'altro infatti, il tronista e la corteggiatrice sono passati dallo scambiarsi like e parole d'amore all'ignorarsi quasi completamente sui social.

Se il ragazzo non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale, la giovane che ha scelto in tv ha attirato l'attenzione dei curiosi con like e risposte a commenti un po' particolari.

"Lei è qui per essere seguita, non interrogata. Fatevi gli affari vostri", questo è uno dei messaggi che Nicole ha apprezzato su Instagram di recente.

La risposta di Nicole in privato

La corteggiatrice di Uomini e donne sembra non voler dare spiegazioni sulla sua vita privata, però ha risposto così a chi ha chiesto se è mai stata davvero impegnata con Flavio: "Beh sì, e anche felicemente".

Oggi, 13 marzo, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso parte di una conversazione che Nicole avrebbe avuto con un utente di Instagram in privato.

"Ma non rispondi mai alle domande su Flavio", ha fatto notare questa persona.

"Scusami, ma sulle questioni di cuore sono riservata. Forse sbaglio?", ha replicato l'influencer.

I fan aspettano il comunicato della rottura

Tra gli spettatori di Uomini e donne c'è chi è convinto che Flavio e Nicole non starebbero più insieme.

"Cosa stanno aspettando a fare il comunicato congiunto con testo bianco e sfondo nero?", "Lui è da solo a Los Angeles, ma sono mai stati davvero una coppia?", "Le cose non sono andate, è evidente", "Il nulla", "Si percepisce che non c'è mai stato niente", "Forse devono fare qualche sponsorizzazione prima di annunciare la rottura", "Che pagliacci", si legge su X in questi giorni.