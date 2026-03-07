Da tempo tra i fan di Uomini e donne si vocifera di un'insolita assenza di contenuti di coppia da parte di Flavio Ubirti e Nicole Belloni, e in tanti sono arrivati a pensare che i due potrebbero essersi lasciati. Oggi, 7 marzo, Lorenzo Pugnaloni ha confermato questa teoria e poi ha aggiunto che per ora non ci sarà nessun annuncio ufficiale perché ad entrambi i ragazzi converrebbe così per continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e sui social.

Novità sulla coppia di Uomini e donne

Che fine hanno fatto Flavio e Nicole? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando i due hanno smesso di farsi vedere insieme sui social e in pubblico.

A differenza di Ernesto e Cristiana, infatti, l'ex tronista e la ragazza che ha scelto non hanno mai pubblicato molti contenuti di coppia, ma nell'ultimo periodo sembra essere calato il gelo tra loro.

In queste ore è stato Lorenzo Pugnaloni a fare un po' di chiarezza su cosa starebbe succedendo tra i protagonisti della prima parte della stagione del dating-show di Canale 5.

"Si sono lasciati, lo confermo. Coppia assolutamente fake. Non c'è nulla di male ad essere riservati, ma almeno dire le cose come stanno. Dirlo ora, però, non conviene", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 7 marzo.

Il silenzio dei diretti interessati

La storia tra Flavio e Nicole è iniziata ufficialmente a metà dicembre (quando si è registrata la scelta), ma i due sono usciti allo scoperto soltanto un mese dopo.

Per qualche settimana l'ex tronista e la compagna hanno pubblicato foto e video della loro quotidianità, poi con il passare dei giorni i contenuti di coppia sono diminuiti fino a sparire del tutto.

Anche se Pugnaloni ne è certo, i protagonisti di Uomini e donne non hanno ancora rotto il silenzio sulla loro attuale situazione, ma l'annuncio del blogger potrebbe essere un "assist" per dire come stanno davvero le cose.

Attesa per la prossima registrazione

Lunedì 9 marzo ci sarà una registrazione di Uomini e donne attesissima da tutto il pubblico.

Da alcune ore, infatti, sul web non si parla d'altro che delle parole che ha usato per Giorgio per riproporsi a Gemma dopo quasi dieci anni ("Ho cambiato idea, torna con me"), ma soprattutto di cosa potrebbe accedere tra i due davanti alle telecamere del dating-show di Canale 5.