Leggendo le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne si apprende che Gemma Galgani è finita ai margini delle dinamiche più interessanti, infatti non viene chiamata al centro dello studio da diverse settimane. In queste ore è stata la stessa dama a confermare che sta vivendo un periodo poco fortunato: su Instagram, infatti, la 76enne ha chiesto aiuto a un'esperta di primi appuntamenti.

Gemma fuori dalle dinamiche di Uomini e donne

Fatta eccezione per qualche discussione con le altre dame del parterre, Gemma non viene chiamata al centro dello studio da diverso tempo.

Negli ultimi mesi Galgani ha avuto solo un paio di conoscenze, tutte finite dopo uno o al massimo due appuntamenti lontano dalle telecamere.

La 76enne non è stata protagonista neppure lo scorso weekend, quando si sono registrate nuove puntate e Maria De Filippi si è occupata di tanti personaggi del trono Over.

Ad oggi, dunque, la dama di Torino è fuori dalle dinamiche di Uomini e donne e solo una nuova interessante frequentazione potrebbe consentirle di tornare sotto i riflettori.

La mossa che non passa inosservata

Oggi, 30 marzo, Gemma ha attirato l'attenzione di chi la segue su Instagram con un "appello" piuttosto particolare.

Dopo aver repostato il video di un'esperta di primi appuntamenti, infatti, la dama di Uomini e donne ha scritto: "Lauretta mi serve una mano".

Con queste poche parole, dunque, Galgani avrebbe confermato che all'orizzonte non c'è nessuna nuova conoscenza e la situazione potrebbe rimanere invariata fino alla fine della stagione.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni

Come detto in precedenza, Gemma non è stata tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate il 28 e il 29 marzo.

Nel weekend sono tornati Diego, Sebastiano e Cristina, tutti pronti a rimettersi in gioco dopo periodi d'assenza più o meno lunghi.

Paola, invece, ha deciso di lasciare il programma insieme a Paolo, anche se lui ha tentennato un po' prima di fare questo passo importante.

Guido e Federica, infine, sono stati ospiti e hanno parlato di come procede la loro storia d'amore e del sogno che hanno di andare a convivere.