Sono passati molti anni dalla fine della sua frequentazione con Gemma Galgani, ma Giorgio Manetti sembra pensarci ancora. Sulla copertina del nuovo numero di Eva Tremila, infatti, il cavaliere fa un vero e proprio appello alla dama che sta cercando l'amore a Uomini e donne da oltre 17 anni: l'imprenditore ha chiesto alla ex di dargli un'altra possibilità e i fan sono curiosi di sapere come risponderà lei.

Le dichiarazioni a sorpresa di Giorgio

Sono parole inaspettate quelle che ha usato Giorgio in una recente intervista, soprattutto quelle che ha rivolto alla sua storica "ex televisiva".

A distanza di molti anni dal suo ultimo incontro con Gemma, l'imprenditore si è detto pronto a rivederla e a dare un'altra chance ad un legame che si è interrotto all'improvviso davanti alle telecamere.

"Cerchi l'amore in tv da 17 anni. Torna con me, vorrei riprovarci. Ho cambiato idea, se vuoi sono qui", si legge sulla copertina di un magazine di gossip che è uscito in questi giorni.

Quello che a Uomini e donne era stato ribattezzato "il gabbiano", dunque, vorrebbe riavvicinarsi a Galgani per capire se il loro rapporto ripartire da zero.

perché nella mia tl nessuno sta parlando di questa cosa? #uominiedonne pic.twitter.com/NAehaKijED — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) March 6, 2026

Il parere dei fan di Uomini e donne

Queste affermazioni di Giorgio hanno spiazzato chi guarda Uomini e donne da anni, soprattutto chi sa che Gemma ha aspettato a lungo un ripensamento del genere.

"Ma questa cosa da dove esce?" "Aiuto", "Secondo me ha perso la testa", "Ha bisogno di un po' di visibilità, è palese", "Io ci spero nel suo ritorno in studio", "Facciamo un appello a Maria De Filippi", "Il gabbiano, che ricordi", "Cosa non si fa per stare in tv", "Per me l'hanno bandito dal programma, altrimenti sarebbe già tornato", si legge su X in questi giorni.

L'ultimo due di picche di Gemma

Questa settimana Gemma è stata protagonista di un paio di momenti che hanno animato la discussione tra i fan di Uomini e donne.

La dama è stata rifiutata da Davide dopo un solo appuntamento, e per lei è stato l'ennesimo due di picche di una stagione particolarmente sfortunata.

Oggi, 6 marzo, è andata in onda la sfuriata di Tina contro Cinzia e Mario e ad un certo punto Galgani si è intromessa raggiungendoli nel backstage per convincere il cavaliere a lasciar stare la "collega" di parterre.