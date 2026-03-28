Ida Platano manca dagli studi di Uomini e donne da più di un anno e mezzo, ma tutto quello che fa o che dice continua ad essere uno spunto di discussione per i fan del programma. Oggi, 28 marzo, alcuni utenti hanno segnalato alla pagina Opinionista social che la parrucchiera avrebbe cominciato a seguire l'ex Riccardo Guarnieri su Instagram, ma lui non avrebbe ancora ricambiato.

Il gesto che non passa inosservato

Cos'ha in mente Ida? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando qualcuno ha fatto notare che di recente l'ex dama ha cominciato a seguire Riccardo su Instagram.

A distanza di molti anni dalla fine della loro turbolenta storia d'amore, dunque, la parrucchiera ha deciso di fare un passo verso l'ex che è stato subito commentato sui social.

A colpire i curiosi, però, è anche la scelta di Guarnieri di non ricambiare il gesto della donna con la quale ha fatto coppia in passato: attualmente, infatti, il cavaliere pugliese non ha ancora corrisposto il follow di Platano.

Il commento dell'esperto

Chi gestisce la pagina Opinionista social, però, ci ha tenuto a spegnere sul nascere le voci su un possibile ritorno di fiamma in corso tra Ida e Riccardo.

"Lui non segue lei. A me sembra più una mossa per far parlare, ormai si fa tutto per hype", si legge sul web in queste ore.

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, tra gli ex protagonisti di Uomini e donne non ci sarebbe un riavvicinamento nonostante il gesto inaspettato della parrucchiera.

In arrivo nuove anticipazioni di Uomini e donne

Nel giorno in cui sul web si sta parlando dell'"avvicinamento" di Ida a Riccardo, i protagonisti di Uomini e donne si stanno preparando a registrare nuove puntate.

Il 28 e il 29 marzo, infatti, si svolgeranno le riprese di appuntamenti che il pubblico potrà vedere in tv tra una decina di giorni, ma dei quali trapeleranno subito tutte le anticipazioni.

Nell'ultimo periodo nel cast ci sono stati un po' di cambiamenti: Sara ha scelto Alessio ed è andata via, Mario si è fidanzato con una signora esterna al programma ed Edoardo ha deciso di lasciare il parterre dopo che Barbara lo ha accusato di avere una relazione con una donna con la quale sarebbe stato visto a Firenze.